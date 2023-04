El papel que Paolo Guerrero está teniendo en Racing Club es preponderante. El peruano se alza como baluarte ofensivo de Fernando Gago y dota de una jerarquía envidiable a la plantilla. No obstante, este escenario no fue siempre así. El ‘Depredador’ llegó a ‘La Academia’ en medio de una incertidumbre por su estado físico.

Como sabemos, el delantero sufrió una penosa lesión en la rodilla que lo mantuvo fuera de las chanchas, e incluso muchos insinuaron sobre un posible retiro del fútbol. En conversaciones con RPP, brindó mayores detalles de cómo vivió ese momento.

“El tema de la rodilla está pasando al olvido y me pude recuperar total. En mi país me pusieron en duda muchas personas y me dolió mucho, pero igual yo no escucho mas que a mi familia, a esa gente que me quiere y que me hace cariño, los escucho”, afirmó.

Asimismo, aseguró que aún tiene mucho que dar con la ‘pelotita’ y no tiene planeado dejar de jugar: “No me gustaría dejarlo algún día, por mí jugaría toda la vida hasta los 70 años. Gracias a Dios por mi físico termino los partidos muy bien y debe ser mi genética.”

Por último, siguió mostrándose seguro de poder continuar y relató que se siente mejor que algunos futbolistas que son más jóvenes que él,

“Debo ser privilegiado. Le doy gracias a Dios, porque he escuchado a algunos compañeros que a los 33 o 34 años me decían ‘termino los partidos con dolores musculares’”, apuntó.