De ser un joven jubilado a punta de lesiones en el 2010 a ser un chico problema por sus arranques de ira en el 2012. De tocar el cielo con las manos en el Mundial de Clubes 2012 a ser suspendido por un resultado analítico adverso en el 2017. De jugar la Copa del Mundo con la selección peruana en Rusia 2018 a romperse el ligamento cruzado de su pierna derecha en el 2020. Y así. La carrera zigzagueante de Paolo Guerrero se parece a una montaña rusa. Pero si algo ha demostrado el goleador es que, cual ave Fénix, ha sabido resurgir de sus propias cenizas.

El último miércoles, ocho meses después de haber sufrido una grave lesión, Paolo se reencontró con las redes . Con el gol. Con su única obsesión. Después de 241 días, el guerrero peruano volvió a sentir esa sensación de ver entrar un disparo suyo en el arco rival. Fue en la goleada 6-1 ante el Aimore por la décima jornada del Campeonato Gaúcho y en medio de los rumores sobre su posible salida del Inter de Porto Alegre a final de temporada.

El gol de Paolo Guerrero para el 6-1 de Inter de Porto Alegre vs. Aimore. (Fuente: Oglobo)

“Siento mucha alegría y felicidad. Estoy contento por mi primer gol y ahora toca continuar trabajando para mejorar cada día”, expresó al término del partido. Su primer gol, como si fuera un debutante, como si no hubiera metido ya 190 tantos desde su debut con el Bayern Múnich.

“ Todavía no podemos hablar si va a continuar o dejar Internacional . No tiene ninguna propuesta. Sucede que como su contrato vence en diciembre, muchos clubes están hablando sobre Paolo Guerrero”, señaló su agente Vinícius Prates, quien más que aclarar el panorama dejó la pelota picando en el programa “Las Voces del Fútbol”.

Con 37 velitas apagas y después de sufrir una de las lesiones más temidas en el fútbol, Paolo Guerrero está vigente. Su futuro podría estar lejos de Porto Alegre y, según medios brasileños, en Sao Paulo. La pregunta es: ¿seguirá rompiendo redes en el fútbol extranjero o, como avisó Jefferson Farfán, volverá a Alianza Lima en enero del 2022?

Paolo Guerrero y Carlos Delgado en su última conferencia de prensa sobre su fichaje por el Bayern, en octubrre del 2002. (Foto: GEC)

Sus primeros pasos en Alemania

Septiembre del 2002. Paolo Guerrero recién había cumplido la mayoría de edad, pero el fútbol ya le obligaba a tener la madurez suficiente para dejar su casa, su familia y sus amigos. Alemania espera al juvenil talentoso que no necesitó un debut auspicioso en Primera División para deslumbrar a los ojeadores del poderoso Bayern Múnich.

“Lo que me marcó bastante era que yo me tenía que cuidar solo. En Perú estaba acostumbrado a que mi mamá me cocine, me lave la ropa. En Alemania nada. A veces tuve que cocinarme solo, llamaba a mi mamá para preguntarle cómo hago el arroz, los frejoles”, recordó en alguna oportunidad Paolo.

Pese al complicado inicio –otro idioma, otro clima, otro todo-, el ‘Depredador’ tuvo en Claudio Pizarro –asentado en Alemania desde 1999- un amigo en quién apoyarse. Y en Gerd Müller un espejo a seguir. El mítico goleador alemán era su técnico en el Bayern Múnich II y le regalaba chocolates por cada gol anotado. “Me ha enseñado a definir”, contó un joven Paolo sobre el ‘Torpedo’ a la página oficial de la FIFA en noviembre del 2004.

Guerrero escaló rápidamente en la filial del Bayern. En su primera temporada (2002-03), la de adaptación, marcó ocho goles en 18 partidos jugados en la Regionalliga. En 2003-04 se destapó y anotó 21 tantos en 24 cotejos, siendo el goleador del torneo que terminaría ganando su equipo. Además, según la página alemana de estadísticas Kicker, debutó con el primer equipo bávaro el 3 de diciembre del 2003, casi un año antes de hacerlo en la Bundesliga (23 de octubre del 2004) con una asistencia ante el Hansa Rostock.

Estadísticas de Kicker del encuentro en el que debutó Paolo Guerrero con el Bayern Múnich. (Foto: captura)

Con el cabello crespo y el dorsal 33 en la espalda, Paolo sustituyó al paraguayo Roque Santa Cruz a los 76 minutos en la goleada 3-0 ante el Hamburgo por los octavos de final de la Copa de Alemania. El atacante ingresó y compartió campo por primera vez con su compatriota y amigo Claudio Pizarro por seis minutos. A los 82′, el ‘Bombardero de los Andes’, autor del primer tanto, fue sustituido por el alemán y nacionalizado bosnio Zvjezdan Misimović.

En la campaña 2004-05, el ‘Depredador’ empezó a tener más espacio. Debutó en la Bundesliga (jugó 13 partidos y festejó seis veces), tuvo minutos en la Copa de Alemania y anotó el primero de sus dos únicos goles en Champions League.

La siguiente temporada sería su última con el Bayern. Después de disputar 24 encuentros e inflar las redes seis veces, el peruano decidió irse al Hamburgo en busca de más oportunidades. En Múnich dejó los siguientes números entre 2002 y 2006: 87 partidos y 42 goles entre la filial y el primer equipo. Además, levantó seis títulos: una Regionalliga, dos Bundesligas, dos Copas de Alemania y una Copa de la Liga de Alemania.

Quería más

En busca de mayor protagonismo, Guerrero fichó por el Hamburgo en el 2006. En el norte de Alemania, el ‘Depredador’ jugó seis años anotando 52 tantos. En sus primeras temporadas, el peruano era titular indiscutible a tal punto que en el 2008 su entrenador, Martin Jol, dijo que “no debía ni siquiera resfriarse durante la temporada” .

Sin embargo, su última etapa con los ‘Dinosaurios’ fue para el olvido. En abril del 2010 recibió una multa del club por lanzarle una botella de agua a un fanático de su propio equipo que le increpó luego de un partido de liga. La Federación Alemana de Fútbol lo castigó con cinco fechas. Para el 2012, en el epílogo de su estadía en Alemania, el goleador le propinó una patada descomunal al portero del Stuttgart, Sven Ulreich. A raíz de esto, el tribunal de disciplina de la liga germana lo sancionó con ocho fechas de suspensión.

Su etapa en Brasil

Podemos decir que Paolo Guerrero cumplió su sueño mundialista en Rusia, pero es en Brasil, la tierra del pentacampeón del mundo, donde se siente aún un delantero de clase mundial. La sorpresa que causó su pase del Hamburgo al Corinthians en el 2012 fue dando paso a la gratitud. De hecho, si uno camina por las calles de Sao Paulo y le pregunta a cualquier hincha del ‘Timao’ qué es lo que más recuerda del paso del peruano por su equipo, la respuesta será el gol que le anotó al Chelsea en la final del Mundial de Clubes . A más de ocho años de la hazaña, el cuadro brasileño es el último equipo sudamericano en ganar el torneo intercontinental. Y el ‘9’ de la ‘Bicolor’ dejó su huella.

Paolo Guerrero envuelto con la bandera peruana sonriendo sobre el césped y al lado la copa del Mundial de Clubes. (Foto: AFP)

Paolo ha vivido hasta ahora tres etapas en Brasil. Con tres equipos distintos. Y en cada rincón fue querido. Primero con Corinthians (2012-2015), con el que disputó 126 partidos y marcó 52 goles, siendo hasta ahora su mejor registro logrado en un club en su carrera. Ganó el Mundial de Clubes en 2012, la Recopa Sudamericana y el Campeonato Paulista en 2013 y el Brasileirao en 2015.

Cuatro temporadas después, y luego de la Copa América 2015, el capitán de la Bicolor llegó al Flamengo. En el ‘Mengao’ fue recibido como una estrella (la torcida le compuso una canción), pero no pudo mejorar sus números anteriores: jugó 112 partidos y anotó 43 goles. Un promedio de 0,39. Algo muy bajo por lo esperado. Pese a ello, obtuvo el Campeonato Carioca en 2017 y la Taca Guanabara en 2018.

En 2018, luego del Mundial de Rusia en medio de la incertidumbre por la suspensión que recibió, Paolo cerró su pase por el Internacional. El conjunto de Porto Alegre que lo supo esperar goza hasta ahora de sus goles. En el sur de Brasil, el delantero lleva 31 anotaciones en 61 encuentros. Aún no ha ganado títulos, pero el ‘9’ no pierde la fe. De hecho, nunca la ha perdido.

Números de Paolo Guerrero en el extranjero

TEMPORADA EQUIPO PJ GOLES 2002-03 Bayern Múnich II (ALE) 18 8 2003-04 Bayern Múnich II (ALE) 24 21 2003-04 Bayern Múnich (ALE) 1 0 2004-05 Bayern Múnich (ALE) 20 7 2005-06 Bayern Múnich (ALE) 24 6 2006-07 Hamburgo (ALE) 29 5 2007-08 Hamburgo (ALE) 41 14 2008-09 Hamburgo (ALE) 48 14 2009-10 Hamburgo (ALE) 13 7 2010-11 Hamburgo (ALE) 27 5 2011-12 Hamburgo (ALE) 25 6 2012 Corinthians (BRA) 17 8 2013 Corinthians (BRA) 46 18 2014 Corinthians (BRA) 45 16 2015 Corinthians (BRA) 23 10 2015 Flamengo (BRA) 20 4 2016 Flamengo (BRA) 43 18 2017 Flamengo (BRA) 44 20 2018 Flamengo (BRA) 7 1 2019 Internacional (BRA) 41 20 2020 Internacional (BRA) 15 10 2021 Internacional (BRA) 5 1