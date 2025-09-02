Paolo Guerrero disputó varias temporadas en el Brasileirao y sabe que es una de las ligas más competitivas del mundo. Ahora, uno que fuera su compañero de equipo hasta hace unas semanas, Erick Noriega, pudo debutar.

Al respecto, el referente de Alianza Lima y la selección peruana se refirió al partido que hizo el ‘Samurai’ en su estreno con la camiseta del Gremio de Porto Alegre.

“Recibí mensajes de amigos en Brasil donde me cuentan que Erick (Noriega) jugó muy bien y que la gente de Gremio está muy agradecida porque ha llegado un gran jugador”, declaró a TV Deportes.

“Tiene mucha personalidad y, sin duda, estos primeros partidos serán muy importantes para que gane mayor confianza. Yo sigo pensando que él no tiene techo; posee un increíble potencial”, añadió Guerrero.

Su gran presente deportivo lo hace fundamental en el once que alineará Óscar Ibáñez en el estadio Centenario para seguir con vida en las Eliminatorias.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

