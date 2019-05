¿Por qué Paolo Guerrero no triunfó en Alemania y sí en Brasil?

Por: Marco Quilca León



"No sé por qué no está jugando en Europa", se cuestionaba hace dos años Diego Latorre, reconocido comentarista de Fox Sports y ex futbolista. 'Gambetita', pícaro delantero de los 90 y 2000, apoyado en su experiencia dentro del campo de juego no dudó en elogiar a Paolo Guerrero. Y argumentos había. El delantero nacional se encargada de demostrar que tenía las cualidades necesarias para volver y brillar en el Viejo Continente, donde inició su carrera profesional y jugó diez años. Sin embargo, el '9' parece haber encontrado su lugar en el mundo en Brasil. Ahí, en las canchas del Rey Pelé y ahora vistiendo la camiseta del Inter de Porto Alegre, está a uno de llegar a los cien goles.

Paolo llegó jovencito al Bayern Múnich procedente de Alianza Lima. Con su cabello encrespado y algunos barritos en su cara producto de sus precoces 18 años de edad, el atacante ancló en Alemania para hacerse un camino en el fútbol de primer nivel. En las inferiores del club bávaro destacó desde que llegó y en la segunda temporada empezó a alternar en el primer equipo. Durante su estadía en el elenco muniqués marcó 62 goles de los cuales solo 13 fueron en la máxima categoría y ganó cuatro títulos. El delantero, que la rompía en las inferiores, no pudo despegar en el primer equipo debido a que tenía por delante a figuras como el holandés Roy Makaay y un emergente Claudio Pizarro.

En busca de mayor protagonismo, Guerrero fichó por el Hamburgo en el 2006. En el norte de Alemania, el 'Depredador' jugó seis años anotando 52 tantos. En sus primeras temporadas, el peruano era titular indiscutible a tal punto que en el 2008 su entrenador, Martin Jol, dijo que "no debía ni siquiera resfriarse durante la temporada".

Sin embargo, su última etapa con los ‘Dinosaurios’ fue para el olvido. En abril del 2010 recibió una multa del club por lanzarle una botella de agua a un fanático de su propio equipo que le increpó luego de un partido de liga. La Federación Alemana de Fútbol lo castigó con cinco fechas. Para el 2012, en el epílogo de su estadía en Alemania, el goleador le propinó una patada descomunal al portero del Stuttgart, Sven Ulreich. A raíz de esto, el tribunal de disciplina de la liga germana lo sancionó con ocho fechas de suspensión.

Paolo Guerrero fue suspendido con ocho partidos por esta falta criminal ante el portero del Stuttgart. (Vídeo: Youtube / Foto: AP)

-En Brasil-

En el 2012, Paolo Guerrero sorprendería a todo el Perú fichando por uno de los equipos grandes de Brasil: Corinthians. Ahí empezó el amorío del delantero con el país de la samba. Si uno camina por las calles de Sao Paulo y le pregunta a los hinchas del 'Timao' qué es lo que más recuerda del paso del peruano en su equipo, responderá sin pensar mucho el gol al Chelsea para el título del Mundial de Clubes.

CORINTHIANS

(2012-2015) TORNEO PARTIDOS GOLES Liga 102 38 Copas nacionales 8 3 Copas Internacionales 16 11

Cuatro temporadas después, en el 2015 y luego de la Copa América de ese año, el capitán de la Bicolor llegó al Flamengo. En el 'Mengao' fue recibido como una estrella (la torcida le compuso una canción), pero no mejoró sus números: en cuatro temporadas jugó 112 partidos y anotó 43 goles. Un promedio de 0,39. Algo muy bajo por lo esperado.

FLAMENGO

(2015-2018) TORNEO PARTIDOS GOLES Liga 89 37 Copas nacionales 12 4 Copas Internacionales 11 2

El año pasado, luego del Mundial Rusia 2018 y en medio de la incertidumbre por la suspensión (injusta para él) que recibió, Paolo cerró su pase por el Internacional. El conjunto de Porto Alegre, que lo supo esperar, ahora goza de sus goles. Ha marcado cuatro dianas en seis encuentros. El '9' quiere celebrar su gol número cien (está a uno) con clubes brasileños. Y podría hacerlo este sábado cuando visite al Palmeiras por el Brasileirao.

INTER

(2018-act.) TORNEO PARTIDOS GOLES Liga 4 2 Copas nacionales - - Copas Internacionales 2 2

-Paolo y Pizarro-

Sin temor a la equivocación podríamos decir que Paolo Guerrero y Claudio Pizarro son dos de los mejores centrodelanteros nacionales en este siglo. Ambos se fueron jóvenes a Alemania y prácticamente iniciaron su carrera en el Viejo Continente. El ‘Bombardero de los Andes’ lleva 195 tantos en la Bundesliga. Es una leyenda. Para llegar al centenar de anotaciones se demoró 215 partidos.

CLAUDIO PIZARRO

(Alemania) TORNEO PARTIDOS GOLES Liga 155 78 Copas Nacionales 22 8 Copas Internacionales 38 14 TOTAL 215 100

En el caso del ‘Depredador’, que cuenta con 99 tantos en el Brasil, ha tardado 244 encuentros y podría agrandar ese número para redondear su cifra de anotaciones.

PAOLO GUERRERO

(Brasil) TORNEO PARTIDOS GOLES Liga 195 77 Copas Nacionales 20 7 Copas Internacionales 29 15 TOTAL 244 99

Paolo cumplió su sueño en Rusia 2018, pero es en Brasil donde realmente es un jugador de calidad mundial. Entre samba, carnavales y un clima mucho más cálido que el alemán, Guerrero encontró su madurez futbolística. Con 28 años llegó al país de Pelé para consolidarse al fin como el goleador que ya era cuando se fue joven a tierras germanas.