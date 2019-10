Paolo Hurtado se ha sumado a los entrenamientos del equipo principal de Konyaspor. El volante peruano dejó atrás una fractura del quinto metatarsiano y acaba de ponerse bajo las órdenes del comando técnico liderado por Aykut Kocaman.

Mediante las redes sociales de Konyaspor se difundieron las fotografías de las últimas prácticas en cancha, en donde se observa a Paolo Hurtado realizar labores de estiramiento.

Paolo Hurtado entrenando junto al fisioterapeuta de Konyaspor. (Foto: Agencias)

En los últimos días, el ‘Caballito’ entrenaba aparte junto con un fisioterapeuta, que vigilaba su performance, tras la intervención quirúrgica a la zona afectada.

La lesión al quinto metatarsiano que padeció Paolo Hurtado se dio a inicios de junio, exactamente en el partido amistoso de Perú contra Colombia con miras a la Copa América 2019. En el último minuto, el mediocampista sufrió la fractura en una acción aislada.

Dicho infortunio dejó fuera a Paolo Hurtado de la Copa América 2019, certamen en donde la Blanquirroja alcanzó el segundo lugar contra todo pronóstico y dando una enorme sorpresa a nivel mundial.

Pese a estar inactivo durante cuatro meses, Paolo Hurtado tuvo grandes chances de ser transferido a otro club de la liga de Turquía. No obstante, las operaciones no avanzaron y finalmente se mantuvo en el Konyaspor. Aunque no se descarta que en el próximo mercado de transferencias se mude a otra institución.