La aflicción se apoderó de Paolo Hurtado durante mucho tiempo, pero el ‘Caballito’ ya encontró la forma de seguir adelante más allá de cualquier pesadumbre. El gol agónico que anotó el último fin de semana con Unión Española, con dedicatoria especial para su madre en la celebración, sin duda alguna representa un gran paso para superar el fallecimiento de la persona que le trajo a este mundo. La extraña mucho, sí, pero ahora puede mirar al cielo y dedicarle todos sus logros. Este es un nuevo comienzo.

El 2021 había sido una auténtica pesadilla para el jugador peruano. En febrero de ese año fichó por el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria, pero su travesía en ese club duró muy poco. Un mes después de haber estampado su firma ahí, la peor noticia tocó su puerta: falleció su mamá.

Con solo 50 minutos jugados en dos partidos, Paolo Hurtado decidió abandonar el Lokomotiv Plovdiv contra su voluntad para afrontar el fallecimiento de progenitora en el Perú. No podía seguir jugando con el corazón roto.

“Ante la desagradable noticia que le sobrevino, ambas partes coincidieron en que lo mejor para el futbolista es regresar a Perú. El club agradeció y una vez más le expresó el pésame a él y a su familia”, señaló el cuadro búlgaro en un comunicado.

Desde entonces, el ‘Caballito’ afrontó varios meses desconsolado en el país sin tener actividad en las canchas. Fue una larga pausa. “Estoy luchando día a día para superar este momento (...) Sé que esto nunca va a pasar, pero voy a retomar mi carrera, mi trabajo. A ella no le hubiera gustado que tire la toalla”, narró el jugador en un programa de Luis ‘Cuto’ Gualupe.

Y así fue, en septiembre del 2021 Paolo Hurtado decidió volver a la acción, tras confirmar su fichaje por Unión Española de la Primera División de Chile. Trabajó arduamente para volver al ritmo competitivo y jugó los últimos dos partidos de ese año.

En este 2022, el peruano tuvo que esperar cinco meses para volver a sumar minutos con la escuadra chilena y ya ha participado en dos encuentros, ambos arrancando desde la banca de suplentes, acumulando solo 19 minutos y celebrando un gol en el último cotejo. “Te extraño mucho mamá”, se lee en el polo que guardaba Hurtado debajo de su camiseta con la imagen de su madre.

El ‘Caballito’ no pudo evitar las lágrimas en el campo, pero ahora sabe que ella lo sigue alentando desde arriba. Y tendrá que seguir así, recuperando su mejor nivel, para volver a tener una chance dentro de la selección peruana. El gol dedicado a su madre es la motivación que tanto necesitaba para pelear por ello.

La madre siempre presente

Paolo Hurtado no es el único futbolista que dedica los goles a su madre. No hay que olvidar que detrás de lo que se ve en un campo o en las pantallas de TV, hay muchos sentimientos detrás que no conocemos. Justamente muchos jugadores profesionales han tenido que afrontar la muerte de sus progenitoras de distintas formas. La gran mayoría prefiere hacerlo con dedicatorias al cielo.

Esto puede suceder en cualquier etapa de la vida. Por ejemplo, Luca Güerci, un futbolista de 11 años que se forma en el club argentino Alumni, no quiso perderse un partido contra el Atlético, pese a que días antes había fallecido su madre. Durante el encuentro, el niño anotó un gol y se le dedicó a la memoria de su progenitora con un especial mensaje.

“Gracias por todo mami. Besos al cielo. Te amo”, decía el polo que mostró con suma tristeza, mientras sus compañeros le consolaban en el campo.

#VIRAL Este pequeño se llama Luca Güerci, jugador de categoría menor en argentina. Lamentablemente, hace muy pocos días, su madre falleció. Sin embargo, sacó fuerzas y salió al campo de juego con su equipo, anotó el gol de la victoria y se lo dedicó a su mamá. pic.twitter.com/DSTYKLhXkv — Revista Vistazo (@revistavistazo) November 23, 2021

Ese gesto conmovedor se puede ver, incluso, con canteranos. En el 2019, Bryan Mendoza, joven futbolista del Pumas, anotó el primer gol de su carrera en una victoria agónica sobre el Toluca y se lo dedicó a su madre al finalizar el partido

“Estoy feliz por darle el triunfo a mi equipo y pues es dedicado para mi mami que está en el cielo. Estaría orgullosa de mí, me estaría dando abrazos. Yo quería que mi madre me viera aquí, que estuviera conmigo para que disfrute este momento”, dijo el joven jugador tras la entrevista post-partido que le hicieron por ser el héroe del triunfo de su equipo.

PIEL CHINITA



Hoy Bryan Mendoza fue el héroe de Pumas anotando un gol de último minuto.



Sus declaraciones han conmovido a todos. 👏😭 pic.twitter.com/IlvoeKBB69 — TUDN USA (@TUDNUSA) September 2, 2019

Ahora bien, son varios los futbolistas los que han pasado por lo mismo. El caso de Zeca es, quizá, el más representativo. El futbolista brasileño pidió un permiso especial a su entonces club, Bahia EC, para cuidar a su madre que estaba enferma de cáncer y que finalmente falleció en sus brazos.

Tras dos meses lejos de las canchas por cuidar de ella, el defensor volvió a jugar con Bahia y en el primer partido de su vuelta anotó un gol valioso, que no solo significó el triunfo de su equipo, sino también una forma de desahogo por el afligido tiempo que vivió. Sus compañeros le abrazaron efusivamente conscientes de ello y luego Zeca se lo dedicó a su madre. “Sé que ella me está ayudando”, pronunció entre lágrimas al final del partido.

"EU PODER FAZER ESSE GOL E HOMENAGEÁ-LA É UM HONRA PARA MIM"



Zeca, onde quer que ela esteja, com certeza a sua mãe está bem orgulhosa de você!

Que relato bonito e emocionante do jogador do Bahia! ❤️ pic.twitter.com/FTSt8bHggn — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 17, 2020

En casos más conocidos está el de Marco Asensio, que muchas veces celebra sus goles con los dedos apuntando al cielo para dedicárselos a su madre, quien falleció por un cáncer terminal cuando él tenía 15 años. También está Frank Lampard, que en las semifinales de la Champions League 2007/08 anotó un gol para la clasificación del Chelsea a la final, dedicándoselo a su madre que días antes había fallecido.

Tampoco hay que olvidar a Gonzalo Higuaín. El año pasado falleció la madre del ‘Pipita’ tras una larga lucha contra el cáncer y al delantero argentino no se le ocurrió mejor forma que homenajear su memoria con un doblete especial en el Inter Miami.

“Tuve una sensación muy extraña, se me vinieron imágenes de mi mamá a la cabeza. Yo sé que de arriba ella está mirándonos, se lo dedico a mi familia y sobretodo a mi mamá que sé que está mirándonos, este partido fue para ella y sé que esto la pondrá muy contenta”, dijo luego del partido.

💬 "SÉ QUE DESDE ARRIBA NOS ESTÁ MIRANDO"



Emocionante #video compartió la #MLS 🇺🇸 con el doblete de Gonzalo Higuaín 🇦🇷 para #InterMiamiCF y sus palabras al recordar a su madre en conferencia de prensa.



📹 @MLSes pic.twitter.com/lwBHMuJKMs — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 3, 2021

En el fútbol femenino no ha estado exento de estos casos. Leslie Ramírez, conocida delantera de la selección de Guatemala, debutó con dos goles en el combinado guatemalteco y se lo dedicó a su madre que falleció un año atrás por covid-19. Por su parte, Norma Palafox celebró en septiembre del 2020 un gol con Chivas Femenil con una camiseta blanca que decía “Te amo mamá”, quien había fallecido meses antes.

Norma Palafox le dedica gol a su madre fallecida | Foto: @ChivasFemenil

A nivel del fútbol peruano, se recuerda a Carlos Neumann, quien a mediados del 2018 perdió a su madre y ,desde entonces, dedica todos sus goles hacia el cielo. “Mis goles siempre para ti, mi viejita”, escribió el exjugador de Sport Huancayo en una publicación de Facebook.

Y así, la lista se sigue alargando con un sinfín de nombres. Y es que para un futbolista no hay mejor forma que homenajear la memoria de una madre que con goles. Algunos, claro, prefieren reservar sus sentimientos y solo alzar la mirada hacia el cielo ante cualquier logro; otros deciden recordarlas con especiales dedicatorias como las que se han mencionado a lo largo del texto.