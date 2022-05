Pedro Aquino se encuentra concentrado y enfocado en la Liguilla 2022 con Club América. Sin embargo, el volante nacional se dio un tiempo para brindar una entrevista a un medio local donde habló de su presente en México, la selección peruana y más.

La ‘Roca’ reveló que en un momento determinado de su carrera le ganó el ego y se “sentía superior a los demás”.

“Hay momentos en el que uno comienza a ganar dinero y se va equivocando en la vida. Llegó un momento donde el ego se me fue, me sentía superior a los demás y sentí que no era así. La verdad que estaba equivocado, estaba errado. Sentía que ya había conquistado el mundo, pero nada que ver. Uno va a aprendiendo de sus errores y hoy por hoy te pones a pensar en tiempo atrás y dices: ‘No puede ser, yo estuve pensando esas cosas hace tiempo y no me llevó a nada bueno’”, contó en diálogo con Movistar Deportes.

Por otro lado, Pedro Aquino se mostró agradecido por formar parte de la selección peruana y ser considerado por el comando técnico de Ricardo Gareca de cara al repechaje mundialista.

“En su momento, estaba un poco triste por no haber estado con la selección en los momentos importantes. Sin embargo, esto ya quedó atrás. Ahora me siento bendecido por integrar un grupo tan lindo. A mí me tienen que sacar muerto del campo para recién parar”, apuntó.

LIGA MX

Club América, con Pedro Aquino, viene disputando los cuartos de final del Torneo Clausura de Liga MX 2022 contra el Puebla. En la ida igualaron 1-1 y definirán al ganador de la serie este sábado 14 de mayo en el Estadio Azteca.