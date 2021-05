Pedro Aquino, el volante de la selección peruana llegó esta temporada al poderoso América de México tras salir campeón la temporada pasada con León. Entonces, con toda esa ‘mochila’ de llegar a un equipo top, el ex Sporting Cristal no se rindió y de a pocos se ganó un lugar en el once del profesor Santiago Solari, en donde ya lleva 14 partidos con las ‘Águilas’ por la Liga MX: 12 de titular y en 2 entró como pieza de recambio.

Por ende, Pedro Aquino hace una pausa acabado el entrenamiento de América para charlar con El Comercio sobre su momento en ‘Las Águilas’ tras avanzar a semifinales de Concachampions y los objetivos que tiene en la Liguilla MX.

—Felicidades por la clasificación a las semifinales de Concachampions, ¿cómo fue esa celebración tras ese logro?

Estamos felices porque pudimos conseguir el resultado a nuestro favor para poder avanzar a semifinales de Concachampions y contento también por lo que se viene para nosotros que es afrontar la Liguilla.

—¿Y qué expectativas tienes para la Liguilla?

De hecho estoy tranquilo. Lo estoy tomando con mucha humildad. Si vengo de campeonar con León, pero sería bonito también salir campeón con América, el equipo más grande de México. Ahora, en la Liguilla MX no se tiene que tener margen de error para ganar los partidos.

—¿Conversaste con Andy Polo tras el partido ante Portland Timbers?

Sí, antes del juego lo saludé y conversé un poco con él. Después del partido lo saludé y nada más.

—¿Cómo te sientes con este momento que tienes en América?

Trato de trabajar, esforzarme día a día para poder tener la continuidad con el club. No ha sido nada fácil, pero la adaptación fue rápida y no me costó tanto. Ahora, esperemos seguir así, por ese mismo camino, siguiendo la confianza del profesor Solari y trabajar que eso es lo que me caracteriza.

—¿Qué indicaciones te da el profesor Santiago Solari para que ejecutes dentro del campo de juego?

Me pide que me quede adelante de los centrales y que haga las coberturas cuando tenga que hacerlas. Piede jugar para adelante. Le gusta mucho que uno juegue para adelante y es lo que me está ayudando mucho.

—¿Fue difícil adaptarte a la metodología europea de Santiago Solari?

A veces cuando uno llega a un equipo no sabe que es lo que quiere el profesor para ti. Uno se pregunta: ¿Qué quiere de ti? ¿Qué función debes tener? Y tienes tú que adaptarte lo más rápido posible para tener esa continuidad de partidos que ahora lo estoy teniendo.

—¿Recuerdas la primera conversación que tuviste con Santiago Solari?

Me preguntó dónde me sentía más cómodo, cual era mi función, porque todavía no me conocía bien. Recuerdo que me hizo otras preguntas: “A ver qué pasaría si están atacando por la banda, ¿qué es lo que tendrías que hacer?”. Yo le dije que tenía que meterme dentro de los centrales.

—Imagino que lo hizo para saber la capacidad que tienes para tener una buena lectura de juego.

De hecho que sí. Con esas preguntas sacó toda la información sobre mi lectura de juego.

—¿Te consideras ahora un jugador más completo ya que al aspecto defensivo le has sumado presencia en ataque?

De hecho, ahora me siento un jugador más completo. Cuando uno le agrega el gol ayuda bastante y me hace ser un jugador más completo.

—Inclusive en varias fechas, ¿has sido elegido en el once ideal de la Liga MX?

Esos logros son en base al trabajo y todo el esfuerzo que yo he venido haciendo. Entonces, se vienen cosechando cosas. Ahora, como te dije, le he agregado el gol y la verdad me está ayudando mucho.

—¿Cómo manejas la presión de vestir la camiseta de América?

Llegué a un club grande, a un club que está obligado a ganar todos los partidos y salir campeón. Sentí presión en todos lados: desde Lobos BUAP hasta ahora. En el camerino siempre hay presión para los partidos: que tienes que ganar. Si no tienes presión por parte del club, tú mismo tienes la presión porque quieres hacer las cosas bien y campeonar.

—¿Cómo es tu relación con ‘Memo’ Ochoa?

Súper bien. La verdad no lo conocía, pero ahora que lo conozco es una persona muy sencilla, humilde y trabajadora.

—¿El objetivo de jugar en Europa sigue intacto?

Yo de hecho pienso que mi agente, mi familia y yo tomamos una buena decisión porque llegar a América no es fácil y pienso que acá es el trampolín para poder uno emigrar. Dentro de todo, hoy por hoy, estoy feliz en América, me siento contento y sé que puedo lograr más cosas. Yo voy por esos objetivos y haré las cosas bien acá en América para luego emigrar a otro lado.

—Imagino que fue difícil adaptarte a la Liga mexicana, ¿cuál fue la clave para jugar de manera consecutiva estos cinco años?

El trabajo y la perseverancia que he tenido siempre. Trabajar bien diariamente ha sido fundamental para que las cosas me hayan salido bien tanto en lo personal como en el aspecto futbolístico.

—¿Te imaginaste ganar rápidamente la aceptación del hincha de América?

Tú ya sabes como es. Cuando haces las cosas bien, todos están bien contigo y cuando las haces mal, ocurre lo contrario. Yo trato de estar con la cabeza fría y no creerme nada. Trato de tomarlo con mucha calma. Uno se siente feliz y está bien, pero hay que tomarlo con mucha tranquilidad.

—Finalmente, ya se conocen las fechas de Eliminatorias ante Colombia, en casa, y Ecuador, de visita, ¿qué expectativas para esos partidos con la selección peruana?

La verdad que serán partidos muy complicados como son los duelos de Eliminatorias. De hecho, hablé con Ricardo Gareca, pero cosas internas. Todo bien y esperemos ganar esos partidos, pues ya no tenemos margen de error.

