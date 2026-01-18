Redacción EC
Redacción EC

La expectativa por ver el debut de era grande. El arquero peruano hizo su debut oficial con en la Liga BetPlay de Colombia; sin embargo, el resultado no le fue favorable a su equipo e incluso le marcaron un golazo desde fuera del área.

Por la primera jornada del campeonato colombiano, Deportivo Cali visitó a Jaguares de Córdoba este domingo 18. Si bien el partido fue bastante parejo, en el segundo tiempo se resolvió a favor del combinado local.

A los 70′, Cristian Álvarez sacó un remate desde fuera del área que sorprendió a Gallese. El peruano se estiró para llegar al balón, pero su esfuerzo fue en vano y el jugador rival convirtió el 1-0.

Tras ello, el partido se hizo cuesta arriba para Deportivo Cali. Si bien Gallese no recibió más goles, su equipo no pudo encontrar el empate y se fue de Córdoba con las manos vacías.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS