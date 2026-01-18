La expectativa por ver el debut de Pedro Gallese era grande. El arquero peruano hizo su debut oficial con Deportivo Cali en la Liga BetPlay de Colombia; sin embargo, el resultado no le fue favorable a su equipo e incluso le marcaron un golazo desde fuera del área.

Por la primera jornada del campeonato colombiano, Deportivo Cali visitó a Jaguares de Córdoba este domingo 18. Si bien el partido fue bastante parejo, en el segundo tiempo se resolvió a favor del combinado local.

A los 70′, Cristian Álvarez sacó un remate desde fuera del área que sorprendió a Gallese. El peruano se estiró para llegar al balón, pero su esfuerzo fue en vano y el jugador rival convirtió el 1-0.

Tras ello, el partido se hizo cuesta arriba para Deportivo Cali. Si bien Gallese no recibió más goles, su equipo no pudo encontrar el empate y se fue de Córdoba con las manos vacías.

El fútbol colombiano le da la bienvenida a Pedro Gallese con este golazo 😳⚽.

pic.twitter.com/cns6EHGcUW — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) January 18, 2026