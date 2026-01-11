Pedro Gallese llegó como refuerzo y ya se convirtió en el arquero titular de Deportivo Cali. El peruano debutó en el amistoso ante Once Caldas y sacó nota aprobatoria: no recibió goles y fue elogiado por la prensa colombiana.

Con el ‘Pulpo’ en el arco, Deportivo Cali igualó 0-0 ante Once Caldas en un compromiso de preparación. Gallese mantuvo su arco en cero y tuvo una gran atajada que generó buenas críticas de parte de la prensa local.

Por ejemplo, el portal ESPN Colombia destacó la acción de Gallese en una pelota parada. "Con ustedes: Pedro Gallese. El flamante refuerzo del Deportivo Cali se presenta en el Palmaseca con una gran atajada”, se puede leer en la publicación.

¡La palabra de Pedro Gallese!



"Deportivo Cali se está preparando para EL CAMPEONATO. Hay que devolver al Cali donde se merece"



▶️ Mira la 🇨🇴 #SerieColombia en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RpUTN03ysC — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 11, 2026

El peruano evitó la caída de su arco y respondió de gran manera para asegurar el empate. Y, precisamente, esa jugada le permitió ganar mayor confianza y reiterar que el principal objetivo de su equipo es pelear por el campeonato en el fútbol colombiano.

“Hicimos un buen partido, estamos preparándonos par ael campeonato. Hemos trabajado muy bien, hemos tenido buena pretemporada. El objetivo es devolver al Deportivo Cali al lugar que se merece. Tiene que estar en un torneo internacional y pelear los primeros lugares”, afirmó.