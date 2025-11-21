Pedro Gallese en la mira de América de Cali: lo que se sabe y de qué depende su llegada a Colombia.

El futuro de Pedro Gallese estaría próximo a definirse. El arquero peruano no seguirá en Orlando City el próximo año y está en la búsqueda de un nuevo equipo. Allí aparece América de Cali de Luis Ramos, club al que fue ofrecido (según la versión del periodiosta colombiano Pipe Sierra) y que podría convertirse en su destino. ¿Por qué?

Actualmente, América de Cali tiene tres arqueros en su plantel: Jorge Soto, Joel Graterol y Santiago Silva. De este grupo, el segundo presenta una situación complicada: su contrato finaliza en diciembre y todavía no ha llegado a un acuerdo para la renovación.

Pedro Gallese y el incómodo momento que vivió en su salida de Orlando City (Foto: AP)

Desde Colombia ven dos escenarios: si el arquero venezolano renuva, no habrá necesidad de buscar un nuevo arquero. Y si no lo hace, recién allí irán por un reemplazo con experiencia internacional. Aquí aparece la opción de Gallese.

El futuro del arco de América de Cali depende de la renovación de Graterol y de la evaluación interna que la dirigencia realice con miras al plantel del 2026. Recién en esta etapa se decidirá si es necesario traer a un arquero del exterior.

En el cuadro escarlata saben la situación de Gallese. El ‘Pulpo’ llegaría como jugador libre tras desvincularse de Orlando City. Eso es un punto a favor del peruno. Sin embargo, por ahora lo hay un ofrecimiento, mas no una negociación. Eso sí, todo puede cambiar en cuestión de días.