Pedro Gallese en la mira de América de Cali: lo que se sabe y de qué depende su llegada a Colombia.
Pedro Gallese en la mira de América de Cali: lo que se sabe y de qué depende su llegada a Colombia.
Redacción EC
Redacción EC

El futuro de estaría próximo a definirse. El arquero peruano no seguirá en Orlando City el próximo año y está en la búsqueda de un nuevo equipo. Allí aparece de Luis Ramos, club al que fue ofrecido (según la versión del periodiosta colombiano Pipe Sierra) y que podría convertirse en su destino. ¿Por qué?

Actualmente, América de Cali tiene tres arqueros en su plantel: Jorge Soto, Joel Graterol y Santiago Silva. De este grupo, el segundo presenta una situación complicada: su contrato finaliza en diciembre y todavía no ha llegado a un acuerdo para la renovación.

Pedro Gallese y el incómodo momento que vivió en su salida de Orlando City (Foto: AP)
Pedro Gallese y el incómodo momento que vivió en su salida de Orlando City (Foto: AP)

Desde Colombia ven dos escenarios: si el arquero venezolano renuva, no habrá necesidad de buscar un nuevo arquero. Y si no lo hace, recién allí irán por un reemplazo con experiencia internacional. Aquí aparece la opción de Gallese.

El futuro del arco de América de Cali depende de la renovación de Graterol y de la evaluación interna que la dirigencia realice con miras al plantel del 2026. Recién en esta etapa se decidirá si es necesario traer a un arquero del exterior.

En el cuadro escarlata saben la situación de Gallese. El ‘Pulpo’ llegaría como jugador libre tras desvincularse de Orlando City. Eso es un punto a favor del peruno. Sin embargo, por ahora lo hay un ofrecimiento, mas no una negociación. Eso sí, todo puede cambiar en cuestión de días.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC