Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Elogios para Gallese! La doble atajada del peruano que aseguró el triunfazo de Deportivo Calir | VIDEO
¡Elogios para Gallese! La doble atajada del peruano que aseguró el triunfazo de Deportivo Calir | VIDEO
Por Redacción EC

Dicen que los jugadores diferentes aparecen en el momento justo y ese es el caso de Pedro Gallese. El arquero peruano tuvo una actuación destacada en el triunfo del Deportivo Cali vs. Atlético Nacional, por la Liga BetPlay, tras protagonizar una doble atajada que aseguró la victoria. ¿Qué pasó?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¡Elogios para Gallese! La doble atajada del peruano que aseguró el triunfazo de Deportivo Calir | VIDEO
Peruanos en el mundo

¡Elogios para Gallese! La doble atajada del peruano que aseguró el triunfazo de Deportivo Calir | VIDEO

Rafael Guzmán se despidió de sus compañeros en Campo Mar antes de partir al Real Betis
Peruanos en el mundo

Rafael Guzmán se despidió de sus compañeros en Campo Mar antes de partir al Real Betis

Con el amargo debut de Chávez, la racha de Ugarriza y el lamento de Noriega: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos
Peruanos en el mundo

Con el amargo debut de Chávez, la racha de Ugarriza y el lamento de Noriega: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos

Sergio Peña debutó en Sakaryaspor en la segunda de Turquía
Peruanos en el mundo

Sergio Peña debutó en Sakaryaspor en la segunda de Turquía