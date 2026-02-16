¡Elogios para Gallese! La doble atajada del peruano que aseguró el triunfazo de Deportivo Calir | VIDEO

Dicen que los jugadores diferentes aparecen en el momento justo y ese es el caso de Pedro Gallese. El arquero peruano tuvo una actuación destacada en el triunfo del Deportivo Cali vs. Atlético Nacional, por la Liga BetPlay, tras protagonizar una doble atajada que aseguró la victoria. ¿Qué pasó?

Deportivo Cali recibió en casa a uno de los mejores equipos del fútbol colombiano: Atlético Nacional. A pesar del desafío, el equipo caleño supo hacerse fuerte de local y abrió el marcador a los 47′ con un gol de Juan Dinenno, quien aprovechó la oportunidad más clara que tuvo.

Tras ello, el conjunto ‘Verdolaga’ fue en busca del empate y lo intentó por todos lados; sin embargo, Gallese estuvo bien parado para ser el salvador de su equipo. A los 73′, Alfredo Morelos realizó un cabezazo que exigió abajo al peruano en una gran intervención para evitar el gol.

La DOBLE atajada de Pedro Gallese, el máximo responsable de la victoria de Deportivo Cali sobre Atlético Nacionalpic.twitter.com/nF1UUnoCtt — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 16, 2026

Pero eso no fue todo. El rebote lo recogió Marlos Moreno y pateó cruzado con destino de gol. No obstante, Gallese estiro su pie izquierdo de manera monumental y despejó de su área cualquier peligro de empate en el partido.

Así, Deportivo Cali se impuso 1-0 sobre Atlético Nacional y ocupa el sexto lugar en la Liga BetPlay con 10 puntos. El cuadro ‘Verdolaga’ se quedó en el noveno lugar con 9 unidades, aunque tiene tres partidos menos que el resto de sus competidores.

