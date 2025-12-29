Luego de algunos días de espera, Pedro Gallese fue presentado como nuevo refuerzo de Deportivo Cali de cara a la temporada 2026. El arquero peruano fue protagonista de un épico video que el club colombiano utilizó para resaltar a su jugador.

“Su objetivo es claro: enaltecer nuestra grandeza ganándolo todo con estos colores”, es el mensaje del Deportivo Cali para Pedro Gallese. En el video, el ‘Pulpo’ responde preguntas y confiesa sus intenciones con su nueva camiseta.

Pedro Gallese firmó su vínculo con el Deportivo Cali 💚

Experiencia y liderazgo al servicio del arco Verdiblanco ⚽🥅 pic.twitter.com/acQW86ml4t — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 29, 2025

Consultado sobre sus objetivos y cualidades, Gallese respondió con certeza. “Estoy preparado para cualquier reto. Soy muy competitivo, siempre salgo a ganar. No solo yo, todos tenemos hambre de gloria”, sostuvo.

Por último, el peruano hizo una promesa a toda la hinchada del Deportivo Cali. “Es hora de honrar el legado de todos los que hicieron grande a este escudo”, afirmó.

En otro momento, el club colombiano publicó imágenes de la firma de contrato de Gallese. Como se sabe, el arquero peruano empezará una nueva aventura en una de las ligas más competitivas de Sudamérica tras su paso por Orlando City.

¡Bienvenido a tu nueva casa! 🏟️🧤#LaHistoriaSigueViva pic.twitter.com/6n92O0un0L — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 29, 2025