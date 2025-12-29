“Estoy preparado para cualquier reto”: así fue la presentación de Pedro Gallese en Deportivo Cali. (Foto: Deportivo Cali"
Redacción EC
Luego de algunos días de espera, fue presentado como nuevo refuerzo de de cara a la temporada 2026. El arquero peruano fue protagonista de un épico video que el club colombiano utilizó para resaltar a su jugador.

“Su objetivo es claro: enaltecer nuestra grandeza ganándolo todo con estos colores”, es el mensaje del Deportivo Cali para Pedro Gallese. En el video, el ‘Pulpo’ responde preguntas y confiesa sus intenciones con su nueva camiseta.

Consultado sobre sus objetivos y cualidades, Gallese respondió con certeza. “Estoy preparado para cualquier reto. Soy muy competitivo, siempre salgo a ganar. No solo yo, todos tenemos hambre de gloria”, sostuvo.

Por último, el peruano hizo una promesa a toda la hinchada del Deportivo Cali. “Es hora de honrar el legado de todos los que hicieron grande a este escudo”, afirmó.

En otro momento, el club colombiano publicó imágenes de la firma de contrato de Gallese. Como se sabe, el arquero peruano empezará una nueva aventura en una de las ligas más competitivas de Sudamérica tras su paso por Orlando City.

