¡San Pedro Gallese! La espectacular atajada del peruano para salvar al Deportivo Cali | VIDEO

Pedro Gallese empieza a cosechar elogios con Deportivo Cali. El arquero peruano fue titular en el partido contra Medellín, por la fecha de la Liga BetPlau de Colombia y brindó una espectacular atajada para salvar a su equipo de lo que iba a ser un golazo.

A los 61′, Halam Loboa recibió el balón de espaldas al arco, giró hacia la derecha y remató fuerte con dirección al ángulo. Gallese, al notar la complejidad del disparo, sacó la mano derecha y evitó la caída de su pórtico.

El marcador, en ese instante, iba 1-0 a favor de Deportivo Cali, por lo que la atajada de Gallese fue clave para sostener la ventaja y evitar un empate que pudo haber cambiado la historia del partido.

Al final, Deportivo Cali se impuso 3-1 y sumó sus primeros tres puntos en la liga colombiana. Gallese fue uno de los jugadores importantes en el resultado y empieza a ganarse el cariño de los hinchas.

Pedro Gallese y una BRUTAL ATAJADA con Deportivo Cali 🇵🇪🧤🇨🇴pic.twitter.com/ZZdA82JcpM — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) January 25, 2026