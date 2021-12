Pedro Gallese es uno de los jugadores que entrena desde hace unas semanas en la Videna, con miras a los partidos amistosos de la selección peruana y para los de las Eliminatorias. El ‘Pulpo está plenamente concentrado en el objetivo mundialista, pero su futuro es un tema que también lo ocupa.

El lunes reciente, el portero no aseguró su continuidad en Orlando City, club al que llegó en enero del 2020. “En Orlando City, me dijeron que me querían para este año, tengo el año de extensión de contrato. Quedaron en hablar conmigo, pero todavía no hemos hablado”, señaló para América Deportes.

Gallese, uno de los fijos en el equipo que dirige Ricardo Gareca, añadió que está “esperando que pasen los partidos de Eliminatorias” para resolver esa situación.

Por otro lado, el deportista de 31 años se mostró contento por ver a otros peruanos campeones en ligas internacionales. “Son un orgullo todos mis compañeros que han salido campeones este año. Han dejado el nombre del Perú en alto y eso es para aplaudir”, comentó.

El exjugador de Atlético Minero, Alianza Lima, Juan Aurich, Veracruz y San Martín también se mostró ilusionado con alcanzar un boleto directo para el Mundial de Qatar.

“Hemos cerrado el año bien, estamos ahorita en la zona de repechaje. Pero hay partidos y hay puntos por jugar, por qué no clasificar de manera directa”, indicó.