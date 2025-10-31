El reconocido periodista, experto en el mercado de pases, César Luis Merlo, confirmó la noticia.
Redacción EC
Redacción EC

Tras cinco temporadas defendiendo el arco del Orlando City, el golero peruano estaría próximo a dejar la institución que compite en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Así lo confirmó el reconocido periodista argentino, experto en el mercado de pases, César Luis Merlo, a través de sus cuentas oficiales.

“El club ha tomado la decisión de no renovarle el contrato que vence a fin de año, según pude saber”, dijo.

“El arquero de la selección de ya evalúa sus próximos pasos”, agregó en la red social ‘X’.

El portero de la selección peruana ha sido pieza fundamental en el equipo y muchas veces capitán del mismo, pero a sus casi 36 años no sería prioridad para el club.

El buen rendimiento de Gallese lo ha mantenido en la consideración de muchos clubes que ahora podrían ir por él para reforzar sus planteles en el 2026.

