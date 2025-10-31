Todo tiene su final. Orlando City se anunció, este viernes 31 de octubre, que Pedro Gallese dejará el club al finalizar el 2025 a través de sus redes sociales.

El portero de la selección peruana, de esta manera, pone fin a una etapa en el club de seis temporadas y más de 200 partidos disputados.

El portero de la selección peruana ha sido pieza fundamental en el equipo y muchas veces capitán del mismo, pero a sus casi 36 años no sería prioridad para el club.

El buen rendimiento de Gallese lo ha mantenido en la consideración de muchos clubes que ahora podrían ir por él para reforzar sus planteles en el 2026.

