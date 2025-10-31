Tras disputar con regularidad la temporada 2019 con Alianza Lima, Pedro Gallese fue fichado por el Orlando City de la Major League Soccer, haciéndose pieza vital en el equipo con titularidad constante e incluso capitanía.
Sin embargo, el club de la ciudad de Florida, en Estados Unidos, anunció que no contará con los servicios del experimentado golero para la próxima temporada.
Al respecto, Gallese utilizó sus redes sociales para escribir una carta de despedida, en la que experesa su sorpresa por la decisión, pero también agradece por el tiempo que pasó en el club y el especial cariño de los hinchas.
“Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí desde el primer día. Orlando City me hizo sentir en casa, el cariño de la afición, el apoyo de mis compañeros, el trabajo de cada persona dentro del club. Todo eso me acompañará siempre”, inició el seleccionado nacional.
“Sinceramente, me sorprendió la decisión de no seguir juntos, no lo esperaba, pero entiendo que así es el fútbol y cómo lo manejan. A veces toca cerrar etapas, incluso cuando uno siente que todavía tiene más para dar. Me voy con el corazón lleno de gratitud, con recuerdos increíbles y con la satisfacción de haberlo dado todo por estos colores”, añadió.
Trascendió que ahora el área que representa al jugador evalúa una serie de ofertas, pues la vigencia del golero mundialista es indiscutible.
