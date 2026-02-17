Técnico del Deportivo Cali sobre Pedro Gallese: “No me gusta que mi arquero sea figura”

Pedro Gallese fue la figura en el último triunfo de Deportivo Cali por 1-0 sobre Atlético Nacional y generó los elogios no solo de la prensa colombiana, sino también de su técnico Alberto Gamero. El ‘Pulpo’ realizó una doble atajada que aseguró los tres puntos de su equipo el fin de semana.

En conferencia de prensa, Gamero destacó la actuación de Gallese, pues fue decisivo para sostener la victoria. "Afortunadamente tuvimos en Pedro... A veces digo yo: ‘ahí están los 3 puntos con las jugadas de Pedro’. Eso hace parte de un trabajo en común", sostuvo en un primer momento.

Luego, el DT del cuadro caleño agregó: “Cuando nosotros nos equivocamos, está él; cuando él se equivoca, están los de arriba. Lo que menos queremos es que nuestro arquero salga figura (...)”, expresó.

Eso sí, Gamero fue sincero con los hinchas: "No me gusta que mi arquero sea figura, me gusta que intervenga en determinados momentos, pero no que nos estén llegando y llegando. Nacional tuvo una llegada donde él estuvo muy atento en su labor".

Por otro lado, el arquero peruano valoró el triunfo de su equipo ante uno de los rivales más difíciles del fútbol colombiano. “Necesitábamos estos tres puntos. Dedicamos esta victoria al técnico Alberto Gamero, porque cada vez que hay situaciones no tan favorables siempre el primer responsable es el técnico", apuntó.

