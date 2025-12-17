Regresa al fútbol sudamericano. Pedro Gallese llegará a Deportivo Cali de Colombia como jugador libres, a pocas semanas de confirmarse su salida del Orlando City de la MLS.

El club ‘verdiblanco’ anunció un ‘principio de acuerdo’ con el ‘Pulpo’. Primero deberá pasar el examen médico y ajustar los últimos temas contractuales para que el acuerdo sea oficial.

“Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones”, se lee en el comunicado.

“En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali”, aclaró.

“El Deportivo Cali reafirma su compromiso con la comunicación responsable y oportuna, por lo que cualquier información relacionada con este y otros asuntos institucionales será difundida exclusivamente a través de sus canales oficiales”, finalizó.