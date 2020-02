Percy Prado, de 24 años, se encuentra bastante sereno luego de su primera aparición -como titular- en la Ligue 1 con la camiseta del Nantes.

Hace veinticuatro horas enfrentó al París-Saint Germain y su evaluación es positiva. “Quedé a gusto. No tenía nada que perder y mucho que ganar contra un equipo como el PSG. Creo que lo hice bien”, dijo en diálogo con el portal Ouest-France.

Percy Prado marcando a Mbappé. (Foto: Nantes)

Durante los noventa minutos del partido tuvo que enfrentar, por el lado derecho, a Kylian Mbappé, a quien prefirió tratar como un futbolista común y corriente.

► El peruano Percy Prado fue titular contra el París-Saint Germain por la Ligue 1

► Percy Prado, el futbolista peruano que ora por Emiliano Sala

“Es un jugador excelente, pero no lo puse en un pedestal. Lo respeto. Tuvo un buen partido, pero tampoco creo que me haya superado”, relató.

La titularidad no lo tomó por sorpresa, puesto que sabía desde inicio de semana que ocuparía la banda derecha. “El lunes supe que iba a comenzar. Lo sospeché un poco porque había regresado contra Rennes y Dennis (Appiah) resultó herido. Pero me acerqué con calma, me sentí bien, no lo tomé con demasiado estrés”.

MÁS SOBRE LOS PERUANOS EN EL EXTERIOR

TE PUEDE INTERESAR...