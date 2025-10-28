Piero Quispe fue titular en el primer triunfo oficial de la temporada del Sydney FC sobre Central Coast, del recordado golero australiano Andrew Redmayne, por la segunda jornada de la A-League.
El futbolista de 24 años jugó los 90 minutos y, al terminar el encuentro, fue ovacionado por una importante cantidad de hinchas celestes, muchos de ellos peruanos.
‘La Joya’ se acercó a ellos y compartió un emotivo momento firmando una varias camisetas blanquirrojas, cremas y tomándose fotos con los aficionados.
Tras salir campeón con Universitario en 2023, fue fichado por el Pumas UNAM de la Liga MX, que lo vedió hace algunos meses al Sydney FC.
Quispe no pierde de vista a la selección peruana y solo hace unas semanas confesó su deseo de ser convocado nuevamente para los amistosos de noviembre.
