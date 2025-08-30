Rumbo a Australia: Piero Quispe deja Pumas y jugará en el Sydney F.C.

Piero Quispe tendrá una nueva experiencia internacional, ya que jugará a préstamo durante nueve meses en el Sydney F.C. de Australia. El mediocampista peruano vivirá su primera aventura en la Liga de Australia, donde buscará consolidarse y seguir mostrando un buen nivel.

LEE TAMBIÉN: Las ausencias confirmadas de Uruguay para enfrentar a Perú por Eliminatorias

El préstamo de Quispe tendrá una duración exacta hasta el 31 de mayo, fecha en la que deberá regresar a México para reintegrarse a Pumas. Durante ese tiempo, el club mexicano evaluará el rendimiento del futbolista y las condiciones físicas en las que regrese, con la expectativa de que su paso por Australia le permita adquirir más experiencia y protagonismo.

Pese a esta cesión temporal, el vínculo de Quispe con Pumas seguirá firme. Una vez que culmine su préstamo, la institución universitaria tiene planificado extender su contrato por dos años adicionales, lo que asegurará su permanencia en el club hasta diciembre del 2028.

Cabe resaltar que el contrato inicial de Piero Quispe con Pumas estaba fijado hasta diciembre del 2026, pero con esta renovación anticipada, el club mexicano busca blindar a su joven figura. De esta manera, Pumas no solo protege el valor deportivo y económico del jugador, sino que también le da un voto de confianza para que siga creciendo y consolidándose como uno de los talentos peruanos más prometedores en el extranjero.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.