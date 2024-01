El volante peruano Piero Quispe expresó que se encuentra “muy ilusionado” con la posibilidad de debutar próximamente con Pumas, equipo mexicano en el que este miércoles, 10 de enero, fue presentado como uno de sus refuerzos para la presente temporada.

Junto con el mexicano Guillermo Martínez y el argentino Rogelio Funes Mori, Quispe, quien llegó al club azteca procedente de Universitario de Deportes, es uno de los nuevos jugadores de los Pumas y los hinchas esperan que demuestre todo lo que sabe.

📝🇵🇪Piero Quispe toma la palabra durante su presentación con 🇲🇽 Pumas, compartiendo escenario con los otros refuerzos Guillermo Martínez y Rogelio Funes Mori.



📹 @VicDelRio11 pic.twitter.com/gSMJ8w8u7D — Franz Tamayo (@franztamayo29) January 10, 2024

“Primero que todo, estoy con mucho trabajo. Desde el primer día que entrené con el grupo me trataron bien, estoy poco a poco apoyándome en la altura; en Perú, donde yo jugaba, también había altura pero no entrenaba. Con el pasar de los días me voy acomodando”, dijo Quispe a los periodistas.

“Estoy ilusionado de jugar en el estadio, de conocer a la hinchada. Ya quiero que sea domingo para demostrar, no sólo yo, Rogelio y ‘Memo’ también, que estamos muy ilusionados de compartir con la gente y con el grupo”, añadió.

Piero Quispe fue presentado como nuevo fichaje de Pumas UNAM. (Foto: @PumasMX)

