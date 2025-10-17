El mediocampista peruano Piero Quispe no tuvo el mejor debut con su nuevo club, Sydney FC, pues esta madrugada perdió por 2-1 en su debut en la A-League ante Adelaide United.

Pese a discutir la posesión del balón y tratar de imponer condiciones desde el inicio del encuentro, el equipo del futbolista blanquirrojo no tuvieron profundidad y fueron superados en condición de visitante.

Quispe fue reemplazado al minuto 80, cuando el encuentro estaba 0-2) por el australiano Patrick Wood.

En la siguiente jornada, Sydney FC jugará de local ante Central Coast Mariners el sábado 25 de octubre.

Cabe mencionar que Quispe llegó en calidad de préstamos con opción de compra, cedido por el Pumas UNAM de la Liga MX.

