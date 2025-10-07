Piero Quispe, nuevo refuerzo del Sydney FC de la A-League de Australia, disputó su segundo amistoso con el club celeste, en la victoria de 3-1 sobre Perth Glory.

El ex Pumas UNAM y Universitario de Deportes recibió la confianza del entrenador Ufuk Talay, y fue titular en el encuentro.

A sus 24 años tiene su segunda experiencia internacional y buscará destacar en un campeonato poco conocido en este parte del continente.

El debut de Sydney FC está porgramado para el próximo viernes 17 de octubre ante Adelaide United en condición de visita.

Cabe mencionar que Quispe no ha sido considerado por Manuel Barreto para el amistoso ante Chile.

