Piero Quispe arribó este lunes 22 de septiembre a Australia para incorporarse a su nuevo club Sidney FC, equipo al que fue cedido por Pumas UNAM.

El futbolista peruano fue recibido con bombos y platillos por hinchas de la ‘U’ en el aeropuerto.

“Feliz por la oportunidad. Estoy muy motivado de ir a hacer las cosas bien por Australia, con la bendición de Dios a romperla. Muchos piensan que el fútbol es fácil allá, pero es competitivo, por eso también que lo escogí”, declaró antes de arribar el avión.

***************

