Piero Quispe cerró su primera temporada en el fútbol australiano con un sabor amargo. Sydney FC cayó 1-0 en su visita a Auckland FC en la gran final de la A-League 2025/26 y tuvo que conformarse con el subcampeonato en una definición muy peleada.

El volante peruano fue titular y se mantuvo en cancha hasta los 71′, cuando fue reemplazado en busca de una reacción de su equipo. Sin embargo, Sydney FC no logró encontrar el empate y terminó viendo cómo el título se quedaba en manos del cuadro neozelandés.

Más allá de la derrota en la final, Quispe tuvo una temporada con participación constante en Australia. El mediocampista disputó 30 partidos, en los que aportó con dos goles y cinco asistencias, siendo una pieza importante en la campaña de su club.

El exjugador de Universitario llegó a Sydney FC en condición de préstamo, ya que su pase todavía pertenece a Pumas UNAM de México. Ahora, tras el cierre de la temporada, queda por definir cuál será el siguiente paso en el futuro del mediocampista peruano.

AUCKLAND ARE THE @aleaguemen CHAMPIONS! 🏆🔵⚫️



Incredible scenes at the final whistle in Auckland, as the Black Knights clinch the A-League crown in a 1-0 win over Sydney FC



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