Resumen

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Piero Quispe no pudo celebrar: Sydney FC quedó subcampeón de la A-League tras perder ante el Auckland FC. (Foto: Getty Images)
Piero Quispe no pudo celebrar: Sydney FC quedó subcampeón de la A-League tras perder ante el Auckland FC. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Piero Quispe cerró su primera temporada en el fútbol australiano con un sabor amargo. Sydney FC cayó 1-0 en su visita a Auckland FC en la gran final de la A-League 2025/26 y tuvo que conformarse con el subcampeonato en una definición muy peleada.

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