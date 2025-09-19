Piero Quispe viajó este viernes con destino a Australia para incorporarse a su nuevo club Sidney FC, equipo al que fue cedido por Pumas UNAM.

El futbolista peruano resaltó el nivel competitivo del futbol australiano y aseguró sentirse motivado.

“Feliz por la oportunidad. Estoy muy motivado de ir a hacer las cosas bien por Australia, con la bendición de Dios a romperla. Muchos piensan que el fútbol es fácil allá, pero es competitivo, por eso también que lo escogí”, indicó.

Además, le bajó el peso a las críticas que ha recibido en los últimos días. “En el fútbol hasta el mejor jugador del mundo tiene críticas, pero lo tomo de buena manera, con la frente en alto y que me sirva de motivación”, mencionó.

🇵🇪✈️ "𝗘𝗟 𝗙𝗨𝗧𝗕𝗢𝗟 𝗔𝗨𝗦𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧𝗜𝗩𝗢, 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗦𝗢 𝗟𝗢 𝗘𝗦𝗖𝗢𝗚𝗜́"



Piero Quispe parte rumbo a Australia para unirse al Sydney FC. 🔵



🗣 "Estoy feliz, motivado de hacer las cosas bien." pic.twitter.com/DWS7wDfsUl — Fútbol en América (@FAamericatv) September 19, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.