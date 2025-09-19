Piero Quispe viajó este viernes con destino a Australia para incorporarse a su nuevo club Sidney FC, equipo al que fue cedido por Pumas UNAM.
El futbolista peruano resaltó el nivel competitivo del futbol australiano y aseguró sentirse motivado.
“Feliz por la oportunidad. Estoy muy motivado de ir a hacer las cosas bien por Australia, con la bendición de Dios a romperla. Muchos piensan que el fútbol es fácil allá, pero es competitivo, por eso también que lo escogí”, indicó.
Además, le bajó el peso a las críticas que ha recibido en los últimos días. “En el fútbol hasta el mejor jugador del mundo tiene críticas, pero lo tomo de buena manera, con la frente en alto y que me sirva de motivación”, mencionó.
