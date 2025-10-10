A pocos días de iniciar una nueva temporada en la A-League de Australia, Sydney FC les dio una grata noticia a Piero Quispe y Nickolas Alfaro: ambos futbolistas peruanos fueron confirmados como parte del primer equipo que buscará un nuevo título nacional.

Piero Quispe llegó al cuadro australiano tras ser cedido a préstamo desde Pumas UNAM de México. El volante peruano buscaba continuidad y fue recibido con las puertas abiertas por parte de su nuevo equipo. Allí usará el dorsal 7 y será uno de sus principales referentes en el mediocampo.

Por su parte, Alfaro es futbolista de raíces peruanas de 17 años y ha sabido ganarse un espacio dentro del primer equipo. También juega como volante, es rápido y posee buena técnica. Esta será su temporada para despegar. Usará la 26 en su camiseta.

Ambos peruanos han mostrado talento para convencer al comando técnico, que espera contar con ellos para recuperar el trono del fútbol australiano.

Como se sabe, Sydney FC debuta el viernes 17 de octubre ante Adalaide Utd, por la primera fecha de la A-League. Quispe asoma como titular, mientras que Alfaro esperaría su oportunidad en el banco de suplentes.

¡DUPLA PERUANA EN AUSTRALIA! 🇵🇪🇦🇺



Estos son los peruanos que integran el primer equipo de Sydney FC para la temporada 2025/26:



Piero Quispe 🇵🇪 (24 años)

Mediocampista mixto

Cedido desde Pumas 🇲🇽



Nickolas Alfaro 🇵🇪🇦🇺 (17 años)

Volante y extremo por banda

Sus padres son peruanos pic.twitter.com/xFVeKG1xz7 — Momento Deportivo (@MDeportivope) October 10, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.