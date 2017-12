Pizarro forma parte de la campaña "Corazón de la Bundesliga"

En Alemania no cabe duda que Claudio Pizarro ha dejado un legado inigualable. A nivel de clubes es el goleador histórico del Werder Bremen y en el torneo teutón es el máximo artillero extranjero.



Aunque todos esos récords no se comparan con los valores solidarios que tiene Claudio Pizarro para con su país y sociedad. Desde que el 'Bombardero de los Andes' se asentó en las gélidas tierras europeas, jamás se olvidó de los suyos.



Por esa enorme actitud altruista, la página oficial del campeonato alemán consideró a Claudio Pizarro en la campaña "Corazón de la Bundesliga", en donde forman parte aquellos jugadores que han demostrado un desprendimiento desinteresado hacia los demás.



"El peruano no solo es sinónimo del gol como futbolista, es además un ser humano que no duda en apoyar al pueblo que lo vio nacer. Pizarro no olvida sus raíces ni a su gente y siempre ha estado cerca de ellos tanto en los momentos buenos como en los malos", apuntó el artículo.



En ese sentido, rescataron la enorme ayuda que realizó Claudio Pizarro cuando se desató el Fenómeno de el Niño Costero, el cual afectó totalmente al país dejando una terrible cantidad de daños materiales y varias pérdidas de vidas humanas.



"Recientemente en el primer trimestre de 2017 el territorio peruano fue víctima de intensas lluvias que provocaron fuertes inundaciones. Ante esto, el Bombardero de Los Andes hizo un llamado en sus redes sociales para apoyar a sus compatriotas afectados, invitando a depositar las ayudas en una cuenta de banco y aportando una cantidad importante de dinero", explicó el portal.

La página oficial del campeonato alemán destacó la solidaridad, empatía y amor que tiene Claudio Pizarro hacia el Perú. "No olvida sus raíces ni a su gente", apuntó el portal. (Foto: captura de pantalla) La página oficial del campeonato alemán destacó la solidaridad, empatía y amor que tiene Claudio Pizarro hacia el Perú. "No olvida sus raíces ni a su gente", apuntó el portal. (Foto: captura de pantalla)



El veterano delantero nacional disputa una nueva temporada en el máximo circuito del balompié alemán. Defiende los colores del Colonia FC, elenco que está cerca de perder la categoría.



La experiencia del ex Werder Bremen tiene que salir a relucir para rescatar a las 'cabras monteses' y así ganar un espacio en la convocatoria de la Blanquirroja para el Mundial Rusia 2018.