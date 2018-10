Pizarro habló de la lucha con Lewandowski: “Trataré de hacer algunos goles”

Claudio Pizarro es el máximo goleador extranjero de la Bundesliga con 192 anotaciones. Sin embargo, el polaco Robert Lewandowski está al acecho y puede sobrepasar su marca en esta temporada.



"[Trataré de] Mantener eso todavía, porque atrás viene Lewandowski con fuerza. Trataré de hacer algunos golcitos para ponérsela más difícil", dijo Claudio Pizarro en diálogo con DW Sports.



El 'Bombardero de los Andes' ha cumplido 40 años en medio de un buen presente. Aseguró que ya no tiene lesiones y puede seguir jugando con absoluto normalidad.



"Me encuentro bien. ¿Mejor que hace cinco años? No lo sé [risas]. Me siento muy bien. He hecho una buena pretemporada. He superado algunos problemitas que tenía", dijo.



También explicó por qué el Werder Bremen lo trajo por cuarta vez al club. "Me han contratado acá porque creen que tengo la oportunidad y capacidad de aportar deportivamente al club. Creen que puedo ser muy útil para ayudar a los jóvenes y ver situaciones antes que algunos otros".



Además, Claudio Pizarro quiere que a final de temporada, el Werder Bremen alcance un cupo para un torneo europeo.



"Obviamente con el equipo la idea es clasificar a algún campeonato internacional el próximo año. Sea Champions League o Europa League", sentenció.