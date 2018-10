Claudio Pizarro, con 40 años sobre sus hombros, continúa haciendo historia en la Bundesliga. Su primer gol con Werder Bremen, en su cuarta etapa como futbolista verdiblanco, quedará para la posteridad porque significó una temporada más perforando las redes rivales en Alemania.

Exactamente la decimonovena de manera seguida desde que pisó territorio teutón por allá en 1999. Cada conquista ha sido especial para Claudio Pizarro, quien ostenta la distinción del máximo artillero extranjero en la historia de la Bundesliga (193).

No obstante, Robert Lewandowski, su ex compañero en el Bayern Múnich, está a tan solo ocho goles de igualar el récord de Claudio Pizarro, delantero peruano que no acudió a la Copa del Mundo 2018 con Perú por decisiones estrictamente técnicas.

El 'Bombardero de los Andes', en Alemania, ha defendido tres camisetas desde que es profesional: la de Werder Bremen (nueve temporadas divididas en cuatro periodos), Bayern Múnich (nueve temporadas repartidas en dos eras) y Colonia (una temporada).