Pizarro, orgulloso por posible juego de despedida en la selección: “Me gustaría, eso está claro”

Claudio Pizarro no ha vuelto a tener contacto con la selección peruana desde hace más de tres años. A partir de ese lapso no fue considerado en la Copa del Mundo 2018 y Copa América 2019.

No obstante, Claudio Pizarro podría volver a ponerse la camiseta de la selección peruana en lo que significaría su partido de despedida en territorio nacional.

Claudio Pizarro descansando tras entrenar con la selección peruana. (Foto: AFP)

El entrenador de la Blanquirroja, Ricardo Gareca, indicó en declaraciones con Agencia Andina que sería una buena idea homenajear a Claudio Pizarro por su trayectoria en el extranjero.

Tal propuesta era desconocida para el 'Bombardero de los Andes' y al enterarse de ella quedó contento. "No me di cuenta de eso. Pero, por supuesto me gustaría, eso está claro. Esperemos, ahora no es el momento", aseveró en declaraciones con Weser Kurier.

Cabe precisar que Ricardo Gareca expresó una idea, pero que para que se ejecute tiene que ser avalada por la Federación Peruana de Fútbol, entidad que hasta ahora no se ha manifestado al respecto.

Claudio Pizarro debutó en la selección peruana en 1999 bajo las indicaciones de Juan Carlos Oblitas. Anotó 20 goles en 85 participaciones. Su último partido con los colores rojo y blanco fue en el 2016, durante las Eliminatorias Rusia 2018.