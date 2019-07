Pizarro reafirmó su compromiso en el campo: “Yo siempre he sido un jugador de equipo”

Claudio Pizarro analizó el motivo que no le permitió ser el máximo artillero durante una temporada en la Bundesliga. Y la respuesta fue simple: porque siempre priorizó el trabajo en equipo.

"Yo siempre he sido un jugador de equipo y, por más que he hecho varios goles, nunca he sido goleador de la Bundesliga. Siempre pensé más en el equipo", aseguró en diálogo con FOX Sports.

“Pizarro, la biografía” es un libro para conocer más acerca de la carrera del futbolista peruano más exitoso de todos los tiempos a nivel de clubes. (Foto: EFE)

"Pero a veces me pregunto por qué no me puse esa meta de ser goleador de la liga alemana", se cuestionó a sí mismo al momento de reflexionar sobre el tema.

A pesar de que el retiro ya es un hecho, Claudio Pizarro todavía no sabe qué es lo que hará cuando esté alejado totalmente de los terrenos de juego.

"No tengo la menor idea de lo que haré de aquí a un año. Por ahora quiero terminar bien la temporada, poner todas mis energías en eso, y posteriormente me tomaré seis meses o algo así para pensar qué hacer", sentenció.