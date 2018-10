Pizarro recibió elogios de Wenger: “Claudio tiene una gran inteligencia de juego”

Arsene Wenger tuvo amables comentarios hacia Claudio Pizarro, experimentado delantero peruano que juega, probablemente, su última temporada con Werder Bremen.



El ex técnico del Arsenal conversó con el portal "Deich Stube" luego de la finalización del partido homenaje a Per Mertesacker, en donde Claudio Pizarro también estuvo invitado.



Arsene Wenger explicó que el 'Bombardero de los Andes' tiene una cualidad importante que todavía le permite estar vigente en la Bundesliga, uno de los cinco campeonatos más importantes de Europa.



"A menudo jugaba contra él con mi equipo. Claudio [Pizarro] tiene una gran inteligencia de juego y un muy buen momento", explicó el estratega francés.



A Arsene Wenger, además, no le sorprende que el ariete incaico juegue con 40 años. "La edad no importa mucho", en el área de penalización no necesariamente tienes que ser tan rápido", sentenció.



En lo que va de la temporada, Claudio Pizarro ha logrado otorgar dos asistencias de gol, pero no conoce lo que es gritar una conquista en la edición 2018-19.