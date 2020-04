Claudio Pizarro aprovechó el tiempo de cuarentena obligatoria por el coronavirus para participar en una transmisión en vivo y tocar muchos temas sobre su presente y pasado futbolístico. El ex capitán de la selección contó que sufrió al ver a Perú en el Mundial y no formar parte de la delegación que se presentó en Rusia 2018.

En una transmisión en vivo con Eddie Fleichman, Pizarro dijo: “Fue muy duro para mí no jugar el Mundial”. Luego explicó lo siguiente: “Cuando sabía que no iba a ir, traté de distraerme lo más que podía. Fui a Asia para aislarme, pero el Mundial se vive en todo el mundo, de alguna u otra manera lo seguía. Ya cuando estaba cerca Perú a jugar me entraba todo el sentimiento, no pude evitarlo”.

Tras ello, Pizarro recordó: “A mi Ricardo Gareca nunca me dijo nada sobre el Mundial. Luego, sobre el tema (milonga), fue porque dijo que me había excluido de la selección, eso nunca fue así”.

Por último, reveló lo siguiente: “Nunca volví a hablar con Ricardo Gareca. No tuvo contacto con el cuerpo técnico ni con Juan Carlos Oblitas”.

Claudio Pizarro develó lo que sintió al ver a Perú en Rusia 2018

