Alfonso Barco marcó por primera vez en Europa con el Rijeka. Foto: @gianfzelaya/X
Alfonso Barco marcó por primera vez en Europa con el Rijeka. Foto: @gianfzelaya/X
Por Redacción EC

Alfonso Barco vivió una jornada especial en el fútbol europeo. El mediocampista peruano fue titular y convirtió su primer gol en Europa durante la goleada del Rijeka por 6-0 sobre NK Vrbovec, en los dieciseisavos de final de la Copa de Croacia.

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