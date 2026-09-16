Alfonso Barco vivió una jornada especial en el fútbol europeo. El mediocampista peruano fue titular y convirtió su primer gol en Europa durante la goleada del Rijeka por 6-0 sobre NK Vrbovec, en los dieciseisavos de final de la Copa de Croacia.

El futbolista nacional apareció dentro del área para aprovechar un rebote y marcar el segundo tanto de su equipo en el Gradski stadion Vrbovec. Su anotación llegó apenas seis minutos después de que el conjunto visitante se pusiera en ventaja.

Rijeka comenzó rápidamente a imponer condiciones. A los 7 minutos, el delantero croata Jakov Puljic abrió el marcador desde el punto penal.

Rijeka goleó 6-0 y Alfonso Barco tuvo su estreno goleador en el fútbol europeo. Foto: @gianfzelaya/X

El segundo golpe llegó a los 13 minutos y tuvo como protagonista a Alfonso Barco. El peruano aprovechó un rebote dentro del área chica y definió para colocar el 2-0.

El tanto significó el primer gol de Barco desde su llegada al fútbol europeo y le permitió estrenarse como goleador con la camiseta del Rijeka.

El conjunto de Rijeka continuó atacando después del gol del peruano y rápidamente amplió la diferencia.

A los 24 minutos, el iraní Mohammad Mohebi apareció para marcar el 3-0. Ocho minutos después, Jakov Puljic volvió a hacerse presente en el marcador y convirtió el cuarto tanto del conjunto visitante.

Con el 4-0 antes del descanso, Rijeka prácticamente había sentenciado su clasificación a los octavos de final de la Copa de Croacia.

La superioridad del Rijeka continuó durante la segunda mitad. A los 62 minutos, Niko Jankovic aumentó la ventaja y colocó el 5-0.

La goleada quedó sentenciada a los 79′, cuando Ante Matej Juric marcó el sexto tanto.

El 6-0 aseguró el boleto del Rijeka a los octavos de final de la Copa de Croacia, instancia en la que tendrá como próximo rival al Karlovac.

🚨 GAL GAL GAAAAL de Alfonso Barco 🇵🇪 en la Copa de Croacia | El peruano anota de robots tras un tiro libre y coloca el 2-0 a favor del Rijeka 🇭🇷 ante el Brbovec.



Primera anotación para el defensa central en la temporada. ✨ pic.twitter.com/o9xgHfA9uM — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 16, 2026

Para Barco, además de la clasificación, el encuentro dejó una noticia especial: su primer gol desde que inició su aventura en el fútbol europeo.

¿Cuándo vuelve a jugar Alfonso Barco con Rijeka?

Rijeka no tendrá demasiado tiempo para celebrar la clasificación y deberá concentrarse nuevamente en la SuperSport HNL, la Primera División de Croacia.

El equipo donde milita Alfonso Barco recibirá al Hajduk Split por la octava jornada del campeonato croata. El encuentro está programado para este domingo en el Stadion Rujevica, desde las 10:00 a. m. (hora peruana).