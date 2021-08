Desde hace varios días, el PSG se encuentra en los ojos del mundo luego de realizar el fichaje del año (y hasta del siglo) al contratar a Lionel Messi. Sin embargo, pocos saben que en el conjunto parisino estuvo el peruano Charles Guelly, nacido en 1997.

El delantero, de padre franco-beninés y de madre peruana, se mantuvo en las divisiones inferiores del multicampeón de Francia por alrededor de cuatro temporadas, del 2010 al 2014 específicamente.

No obstante, Charles Guelly no pudo llegar al primer equipo del PSG y terminó abandonando la institución. A partir de ahí pasó a jugar en clubes universitarios de Estados Unidos como el Drury Panthers y el Western Mass Pioneers, por ejemplo.

La última escuadra en la que estuvo es el Demize NPSL de la Tercera División del fútbol estadounidense, en el 2018. Actualmente se desconoce si sigue jugando al fútbol profesional.

Charles Guelly jugando en el fútbol de los Estados Unidos | Foto: Difusión.

Soñaba con la selección peruana

“Ese es mi sueño. Nací y crecí en Francia, pero tengo las raíces peruanas muy marcadas. Hasta ahora no he tenido contacto con gente de la FPF. Me gustaría ser parte de la selección que juegue el Sudamericano Sub 20 en 2015”, dijo Charles Guelly hace varios años atrás.

“En mi club el entrenador me hace jugar de ‘9’ y un compañero lo hace detrás de mí. Cuando él sube, yo bajo a ocupar su puesto de volante. Lo cierto es que soy atacante y me gusta hacer habilitar y anotar”, añadió.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...