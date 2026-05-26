Felipe Chávez afrontará una nueva etapa en el fútbol europeo luego de confirmarse que FC Köln no ejecutará la opción de compra incluida en su préstamo. De esta manera, el mediocampista peruano deberá reincorporarse al Bayern Múnich para la próxima temporada.

El volante nacional, considerado una de las promesas peruanas en Europa, regresará al club bávaro después de una campaña con poca continuidad en la Bundesliga, donde apenas pudo sumar minutos en el primer equipo del Colonia.

Felipe Chávez no seguirá en FC Köln: disputó solo 138 minutos en Bundesliga. Foto: FC Köln

La poca continuidad de Felipe Chávez en la Bundesliga

La cesión de Felipe Chávez al se concretó a inicios de 2026 con la intención de que pudiera ganar experiencia y protagonismo en la máxima categoría del fútbol alemán. Sin embargo, el panorama no terminó siendo el esperado para el futbolista peruano.

Durante la temporada, Chávez disputó apenas nueve partidos oficiales con el conjunto alemán, acumulando 138 minutos en total y registrando un promedio de 15 minutos por encuentro. La falta de continuidad impidió que pudiera consolidarse en el equipo.

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Bayern Múnich mantiene confianza en Felipe Chávez

Pese a la escasa participación que tuvo en FC Köln, el Bayern Múnich todavía mantiene expectativas sobre el crecimiento futbolístico de Felipe Chávez.

El club bávaro considera que el peruano todavía tiene margen de desarrollo y por eso no descarta buscarle un nuevo préstamo para la próxima temporada, con el objetivo de que pueda encontrar continuidad y seguir acumulando experiencia en Europa.

Felipe Chávez mantiene vínculo contractual con el Bayern Múnich hasta mediados de 2027, por lo que el cuadro alemán seguirá evaluando cuál será el mejor escenario para potenciar su evolución deportiva.

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