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FC Köln no ejecuta la compra de Felipe Chávez y se define su futuro en Europa. Foto: FC Köln
FC Köln no ejecuta la compra de Felipe Chávez y se define su futuro en Europa. Foto: FC Köln
Por Redacción EC

Felipe Chávez afrontará una nueva etapa en el fútbol europeo luego de confirmarse que FC Köln no ejecutará la opción de compra incluida en su préstamo. De esta manera, el mediocampista peruano deberá reincorporarse al Bayern Múnich para la próxima temporada.

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