El nombre de Quembol Guadalupe comenzó a sonar fuerte en Estados Unidos y Perú luego de que se conociera que se ganó un lugar en Orlando City , club que actualmente milita en la Major League Soccer (MLS). Con solo 18 años, el joven zaguero ha sido convocado por la Sub 20 de USA.

Si bien Guadalupe ha sabido ser ‘sparring’ de la selección peruana previo a los amistosos contra Jamaica y Panamá, no ha vuelto a ser considerado y, según explica, por esta razón aceptó la invitación de la selección americana.

“Yo no he recibido ningún llamado ni consulta por la Sub 20 peruana. Me duele porque desde que regresé del sparring no se han comunicado conmigo. No he recibido ningún llamado, nada”, comenzó diciendo el jugador.

“Mucha gente pensará que yo he rechazado a la Blanquirroja, pero la verdad no es así. Estados Unidos me invitó y no puedo cerrarle las puertas”, añadió en una entrevista con DirecTV Sports.

Cabe mencionar que Quembol Guadalupe, a inicios de año, firmó su primer contrato profesional con Orlando City B. Hoy en día viene jugando en la MLS Next Pro.