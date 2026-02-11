Rafael Guzmán se despidió de sus compañeros en Campo Mar antes de partir al Real Betis

Rafael Guzmán vivió una jornada especial en las instalaciones de Campo Mar, donde se reunió con sus compañeros de equipo y el comando técnico para despedirse oficialmente antes de iniciar su partida al Real Betis de España.

El futbolista, considerado una de las proyecciones más importantes de la institución, cerró así su ciclo en el club crema tras un proceso de formación y consolidación que lo llevó a dar el salto al exterior.

Durante su paso por Campo Mar, Guzmán compartió momentos con el plantel y recibió muestras de respaldo por parte del cuerpo técnico y de sus compañeros, quienes le desearon éxitos en este nuevo desafío profesional.

Su transferencia al conjunto verdiblanco representa un paso importante en su carrera y se suma a la lista de jóvenes talentos peruanos que buscan consolidarse en Europa, en un movimiento que también refleja el trabajo formativo que viene desarrollando el club en sus divisiones menores.