Corinthians no pasó del empate ante Racing en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, y esto generó un sinfín de críticas contra el entrenador del ‘Timao’ Ramón Díaz.

El experimentado estratega argentino, durante la rueda de prensa posterior al encuentro, decidió incluir al peruano André Carrillo, el mismo que lo acompañaba en la conferencia.

“Sé que el periodismo y la gente se pone muy nerviosa en esta instancia de definiciones; en cambio, yo no. Con la experiencia que tengo, mantengo la tranquilidad y la sabiduría para saber cuando responder”, dijo Díaz.

“Siempre la responsabilidad es del entrenador, que se queden tranquilos. Por eso he conseguido todas las cosas que tengo. Con mi amigo (André Carrillo) hemos ganado muchísimo y sabe cómo me manejo. No hay nada que me asuste. Cuando tengo que competir, compito. Seguramente vamos a salir muy bien en todo lo que venga”, añadió.

Como se recuerda, Ramón Díaz y André Carrillo trabajaron juntos en Al Hilal de Arabia Saudita, donde ganaron varios títulos.