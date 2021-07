Raúl Ruidíaz sigue escribiendo su historia en Seattle Sounders con letras doradas. La noche reciente, el peruano saltó desde el banquillo y marcó un espectacular golazo de larga distancia a Austin FC, para darle la victoria (1-0) a su equipo en el Q2 Stadium, de Texas.

La brillante definición desde unos 40 metros aproximadamente y su actuación le alcanzó a la ‘Pulga’ Ruidíaz para ser incluido en el equipo ideal de la semana, además también para ser elegido el Jugador de la Semana de la Major League Soccer (MLS).

“Un candidato al Gol del Año le otorga al líder de goles de la liga (11) el Jugador de la Semana de la MLS”, fue el mensaje que apareció en la cuenta Twitter de la liga para anunciar la noticia sobre Ruidíaz, que hoy es el máximo artillero del torneo, con 11 anotaciones, una más que el ‘Chicharito’ Hernández, su más cercano perseguidor.

Ruidíaz, el Jugador de la Semana de la MLS.

Junto a Ruidíaz, en el XI ideal están: Kenneth Vermeer (FC Cincinnati), Josh Atencio (Seattle Sounders), Lalas Abubakar (Colorado Rapids), José Hernández (Atlanta United), Diego Chará (Portland Timbers), Ismael Tajouri-Shradi (New York City), Andrés Perea (Orlando City), Arnór Ingvi Traustason (New England Revolution), Felipe Mora (Portland Timbers) y Adam Buksa (New England Revolution).

El delantero llegó a los Sounders en julio del 2018, luego de grandes temporadas en Monarcas Morelia, cuya hinchada llegó a considerarlo un ídolo. En la escuadra de Washington, la ‘Pulga’ ya tiene 53 anotaciones, al igual que Clint Dempsey, el máximo artillero de la historia.

Ruidíaz, ausente en la convocatoria en la Copa América 2021 y la espera de volver a ser citado por Gareca para el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022, podría aumentar su registro este domingo 25, cuando Sounders se enfrenten a Sporting Kansas City.

