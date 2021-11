El delantero Raúl Ruidíaz ya no tendrá más actividad en la temporada con Seattle Sounders tras quedar eliminado en los playoffs de la MLS. Horas después de consumarse el resultado, el futbolista peruano publicó un mensaje de despedida a través de sus redes sociales, lamentando no haber tenido un buen año.

“Esta temporada no ha sido fácil ni la mejor para mí ni para el grupo de jugadores, pero hemos intentado dar lo mejor de nosotros por este gran club. Al final de esta temporada, algunos de esos grandes esfuerzos no fueron suficientes y no pude terminar el año como quería, pero la lucha nunca se detuvo. Gracias a todos por su apoyo, siempre estarán en mi corazón, nunca los olvidaré”, escribió el goleador.

De la misma forma, utilizó varias de sus historias de Instagram para publicar videos de algunas de las actuaciones que tuvo en la Major League Soccer. Sin duda, los hinchas tienen un grato recuerdo de su rendimiento, puesto que en poco tiempo se transformó en el líder de la ofensiva.

Solo en sus primeros meses (recta final del 2018), la ‘Pulga’ anotó 13 goles en 16 presentaciones, respondiendo a las expectativas que generó tras brillar con Monarcas Morelia en la Liga MX. Luego, en el 2019, celebró 15 veces en 26 presentaciones y coronó la brillante campaña del Seattle Sounders con el título de la MLS.

Al año siguiente (2020) infló las redes en 14 oportunidades (22 apariciones), pero se quedó con las ganas de celebrar: acabó subcampeón. Y este 2021, tuvo su mejor año, pese a las lesiones, con 17 anotaciones en 27 juegos, aunque las cosas no salieron bien en lo colectivo: el equipo fue eliminado prematuramente en los playoffs.

Raúl Ruidíaz se despide del Seattle Sounders con emotivo mensaje. (Foto: Captura)

Ruidíaz acabó su contrato con Seattle Sounders

Desde su llegada en julio del 2018, Raúl Ruidíaz demostró sus grandes cualidades como goleador. En aquel momento, firmó un vínculo por tres años con Seattle Sounders, el cual terminará el 31 de diciembre de este 2021, y hasta ahora no hubo novedades sobre una posible renovación, al menos para la próxima temporada.

