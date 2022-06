Últimamente, Raúl Ruidíaz ha tenido que acostumbrarse a estar lejos de la selección peruana. El último llamado que recibió de la ‘Blanquirroja’ fue en septiembre del 2021 para una fecha triple de Eliminatorias y, desde entonces, el delantero nacional se ha tenido que dedicar únicamente en continuar brillando a nivel de clubes. De hecho, está bastante cerca de romper un nuevo e histórico récord con el Seattle Sounders, un motivo importante para celebrar en esta parte del mundo más allá de las discordias que existan con el jugador.

La imagen de la que goza Ruidíaz en el exterior es bastante positiva, a diferencia de la que tiene a nivel nacional. Y es que ‘La Pulga’ ha destacado en casi todos los clubes que ha jugado fuera del país. Se le recuerda con mucho cariño en la U. de Chile, así como también en el Monarcas Morelia. Y hoy, es uno de los jugadores más elogiados en el Seattle Sounders.

En junio del 2018, el delantero peruano llegó al club estadounidense con el cartel de jugador franquicia. Y no es para menos. Como respaldo tenía el haber sido bicampeón de goleo en México y ganando tres Balones de Oro en la Liga MX 2017 como mejor jugador, mejor delantero y máximo goleador.

En ese contexto, el Seattle Sounders no estaba apostando por un jugador cualquiera, sino más bien por un campeón y goleador nato. Por ello, el ‘Rave Green’ no dudó en desembolsar 6,36 millones de euros, que con el pasar del tiempo se ha vuelto en una operación bastante rentable.

Raúl Ruidíaz es jugador franquicia del Seattle Sounders | Foto: AP / Ted S. Warren

Así, a base de golazos, premios individuales y trofeos en equipo, Ruidíaz ha conquistado el corazón de los Sounders durante estos últimos cuatro años. De hecho, el delantero nacional campeonó en la MLS en 2019, contribuyendo con un gol valioso en la final ante Toronto FC (3-1) de ese año. Y hace poco, sumó un nuevo éxito.

Con un doblete suyo, quizá el más importante de su carrera, el ‘9′ peruano propició hace un mes la especial conquista de su equipo en la Concachampions 2021/22, tras ganarle 3-0 a los Pumas de México en la final de vuelta. Resultado que además significó el primer trofeo para un club de la MLS en 22 años de sequía en el certamen.

Esto, en resumen, representa el éxito que ha tenido Ruidíaz con el Seattle Sounders, sin contar las veces que ha integrado el equipo ideal de la MLS, las Botas de Oro que ha ganado con su club y otros reconocimientos individuales que ha recibido en su especial estancia en Estados Unidos. Pero, a pesar de todo lo que ya ha logrado, el exdelantero de Universitario no es conformista y buscará aumentar su prestigio en el exterior.

Sucede que hay un récord significativo a la vista, por lo que no descansará hasta conseguirlo. Por ahora, el peruano es el segundo máximo goleador histórico del ‘Rave Green’ con 67 goles en 111 partidos disputados. Con esa cifra, el peruano ya está bastante cerca de alcanzar al líder de esta marca: Freddy Montero.

El delantero colombiano, compañero de Ruidíaz en el Seattle Sounders, es el máximo goleador en la historia del club con 73 goles en 208 partidos jugados; es decir, registra solo seis tantos más pero con 97 encuentros más que ‘La Pulga’. La diferencia es descomunal y la brecha se seguirá acortando.

Es prácticamente inminente que, en cualquier día de este año, Raúl Ruidíaz liderará la tabla de máximos goleadores de su equipo. Su nombre ya está inscrito en las páginas gloriosas del ‘Rave Green’, pero ahora buscará agrandar su huella. No cabe duda de que le sobra gasolina para hacerlo.

Freddy Montero (izquierda) y Raúl Ruidíaz (derecha) son los dos máximos goleadores en la historia del Seattle Sounders | Foto: Twitter

¿Otra oportunidad con la selección?

En las últimas semanas, el nombre de Ruidíaz ha ocupado las portadas de los medios deportivos básicamente por sus goles y óptimas actuaciones con su club. Pero eso no le garantiza nada y eso ha quedado reflejado en la última convocatoria de Ricardo Gareca.

A pesar de haber sido el héroe del Seattle Sounders en la conquista de la Concachampions, el ‘Tigre’ decidió no incluir al delantero de 31 años en la lista para el partido amistoso contra Nueva Zelanda y el repechaje ante Australia o Emiratos Árabes Unidos.

“En estos momentos estamos priorizando un grupo que está dando resultados, en los últimos compromisos decisivos quedamos conformes con el grupo. Raúl (Ruidíaz) está en un gran momento, siempre es considerado, pero queremos darle continuidad al grupo”, explicó el ‘Tigre’.

Raúl Ruidíaz ha tenido poca participación en el último proceso con la selección peruana | Foto: AP / Daniel Apuy

Lo cierto es que Ruidíaz solo ha jugado siete partidos en las Eliminatorias Qatar 2022, habiendo acumulado apenas 204 minutos . Además, no fue considerado en el equipo de la Copa América 2021, por lo que su participación en este último proceso ha sido ínfima.

Al delantero del Seattle Sounders ya le han dado varias oportunidades con la selección y no ha podido aprovecharlas como quisiera. De hecho, solo ha anotado cuatro goles en 51 partidos disputados con la ‘Blanquirroja’, por lo que -hasta el momento- no ha sabido extender su éxito a nivel de clubes con la escuadra nacional.

Ahora bien, Gareca no descarta nunca a él ni a ningún jugador. Si bien ‘La Pulga’ ya no tiene chances de jugar el repechaje, en un futuro se le podría presentar una nueva oportunidad. Dependerá únicamente de él mantener su buen presente con su club este tiempo y, en caso el ‘Tigre’ lo vuelva a convocar (en algún amistoso o partido oficial), demostrar su potencial goleador para volverse a ganar la confianza no del entrenador, sino de la gente que es consciente de que está hecho para cosas más grandes de las que ha logrado hasta el momento con la ‘Bicolor’.