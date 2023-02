El peruano que más veces jugó el Mundial de Clubes -es su tercera participación después de quedarse en ‘semis’ en 2019 y 2021- quiere seguir haciendo historia. Quiere más. Quiere el título. Reconvertido a volante mixto tras ser extremo o delantero desde que dio sus primeros pasos, André tendría la misión de contrarrestar el mediocampo madridista con Toni Kroos y Luka Modric.

“Es un rival que ha ganado una semifinal jugando bien. Ha merecido llegar y tenemos que respetar al equipo, que tiene buenas calidades individuales. Estarán muy ilusionados, pero nosotros también. En estos torneos suele ser Europa contra Sudamérica, pero el fútbol está cambiando”, declaró Carlo Ancelotti, el técnico del Real que tendría todo definido para irse a dirigir a Brasil.

André y el Al Hilal están a un paso de la gloria, de meterse en la historia grande del fútbol. Pero enfrente estará justamente la misma historia del fútbol: el Real Madrid, el mejor club de todos, el más campeón de Europa, el gigante español que arrasa con sus rivales cuando está en juego un trofeo.

Será la primera vez que Carrillo enfrente al Real Madrid y su mística. Pero no es el único peruano en hacerlo. Hay una larga lista que arranca con el legendario Juan Joya Cordero en la década del 60 ganándole una Intercontinental con Peñarol. Después fue el turno del Cholo Sotil en los 70 con la camiseta del Barcelona. Luego viene Chemo del Solar en los 90 evitando, con el Tenerife, que los blancos se proclamen campeones de La Liga. A inicios del 2000, Miguel Rebosio no solo le hizo una ‘huacha’ a Zidane, también le ganó una Copa del Rey con el Real Zaragoza; y Claudio Pizarro batiendo a Iker Casillas por la Champions con el Bayern Múnich.

Después se sumaron Jefferson Farfán con el Schalke 04, Yoshimar Yotún con el Malmö, Juan Vargas con el Betis, Luis Advíncula con el Rayo Vallecano, Renato Tapia con el Celta (aún los puede seguir enfrentando en el fútbol español). Y Gustavo Dulanto, el central que le ganó con el Sheriff de Moldavia en el mismísimo Real Madrid por la Champions.

A continuación repasaremos los cuatro episodios en los que los peruanos celebraron en cara del Real Madrid, ese final feliz con el que André Carrillo sueña terminar el domingo.

Carrillo va en busca de su décimo título con el equipo saudí. (Foto: Al Hilal)

Juan Joya y la Intercontinental ganada ante el Madrid

Juan Joya (Lima, 1934-2007) llegó a tierras uruguayas para jugar por el mítico Peñarol de Montevideo en 1961, luego de un paso efímero por River Plate de Argentina. Su adaptación al fútbol uruguayo fue inmediata. En poco menos de nueve años consiguió seis campeonatos uruguayos, cuatro copas Libertadores, una Supercopa de Campeones Intercontinentales y una Copa Intercontinental; este último título ante el Real Madrid.

La década del 60 fue una de las mejores para Peñarol. Su primera época dorada. Eran, junto al Santos, uno de los mejores clubes del mundo. Y en 1966, luego de ganar la Libertadores, se vieron las caras con el campeón de Europa, el Real Madrid, con un título de por medio: la Intercontinental. Fue una definición a doble partido: primero en el Estadio Centenario de Montevideo y luego en el histórico Santiago Bernabéu.

El peruano Juan Joya fue titular en ambos encuentros que terminaron 2-0 cada uno a favor de los uruguayos. No logró anotar, pero fue una de las figuras ante un combinado español que tenía en ataque a Paco Gento, ídolo madridista.

Juan Joya, el ‘Negro Once” como lo llaman, era amado e idolatrado por el pueblo charrúa, incluso por muchos hinchas del equipo rival, el Nacional de Montevideo.

Joya amó al Perú y a Uruguay, jugando por ambas selecciones en diferentes momentos. Sin embargo, según varias fuentes consultadas, en Montevideo Juan se sentía en casa, se sentía un uruguayo más. A pesar de ello, la nostalgia por su Perú se impuso, y decidió retornar a inicios de 1970 para desempeñarse como jugador y luego entrenador.

Juan Joya obtuvo la Intercontinental en 1966 venciendo al Real Madrid.

Sotil y el famoso 5-0

Un 17 de febrero de 1974 es una fecha cumbre para todos los hinchas del Barcelona. Aquel día el cuadro blaugrana se divirtió en la cancha del Santiago Bernabeú goleando 5-0 al Real Madrid por la jornada 22 de la Liga española.

En tiempos actuales pasaron muchos resultados y diversos entrenadores que armaron equipos temibles. Aunque, en esa década se encontraba un ícono de los esquemas, el holandés Rinus Michels, quien fuera el gestor de ese escandaloso marcador junto a un excelso Johan Cruyff.

Nuestro compatriota, el delantero Hugo Sotil formó parte de ese histórico cotejo. El “Cholo” sentenció el resultado con un fuerte golpe de cabeza al palo inferior izquierdo tras un centro de Johan Cruyff.

Hugo Sotil explicó que cuando marcó, su primera reacción fue correr a celebrar. Sin embargo, Johan Cruyff tuvo que contenerlo porque esa acción iba a molestar a todo el público presente en el Bernabéu.

Los otros autores de los goles ante el Real Madrid fueron Asensi (doblete), Johan Cruyff y Juan Carlos. Gracias a este triunfo, Barcelona continuó en el primer lugar de la Liga española.

El cabezazo del Cholo Sotil ante el Real Madrid.

Chemo, el verdugo

José Guillermo del Solar llegó a Tenerife en 1992. Eran las épocas doradas del club con Jorge Valdano, campeón del Mundo en México 86, como director técnico y con jugadores de calidad como Fernando Redondo, Juan Antonio Pizzi, Chano, Conte y algunos más recordados por la afición.

En la última jornada de esa temporada 1992-93, Real Madrid visitaba al Tenerife. Los merengues peleaban el título de La Liga con el Barcelona, iban un punto arriba por lo que necesitaban ganar; pero los locales también urgían de los tres puntos para clasificar por primera vez a la Copa de la UEFA.

Chemo se quedó en el banco de suplentes y la victoria fue para su equipo por 2-0. El resultado acabó quitándole el título al Madrid y entregándolo al Barcelona de Johan Cruyff que venció a la Real Sociedad en el Camp Nou.

Jose Guillermo ‘Chemo’ del Solar jugó en Tenerife, Salamanca, Celta y Valencia entre 1992 y 1998. / JUAN GARCIA CRUZ/ACAN

Rebosio: un caño y un título

El paso de Miguel Rebosio no solo es recordado por la ‘huacha’ que le hizo a Zinedine Zidane como si estuviera jugando en las pistas de su amado Callao. Mucho menos porque el propio francés, campeón del mundo en 1998, le pidió que no le hiciera otro para no ser doblemente ridiculizado. El paso del ‘Conejo’ por la Madre Patria tiene un capítulo especial: el día en el que, con el Real Zaragoza, le ganó una Copa del Rey a los ‘Galácticos’ del Madrid.

17 de marzo de 2004. Estadio Olímpico de Montjuïc. Real Madrid y Real Zaragoza se daban cita para disputar la finalísima de la Copa del Rey. En el minuto 111 de la prórroga, Luciano Galletti batía a César Sánchez con un disparo envenenado desde la frontal y ponía un 3-2 en el marcador que daba la sexta Copa de su historia a los aragoneses. Era el principio del fin de aquel equipo merengue entrenado por Carlos Queiroz al que se adjetivó como ‘Galácticos’.

De hecho, a aquella derrota se la bautizó en España como el ‘Galacticidio’. Tras perder este encuentro, los blancos cayeron también en la Liga de Campeones en cuartos de final ante el Mónaco de Fernando Morientes y cedieron una considerable ventaja de puntos en una Liga que se acabó llevando el Valencia.

“Esa final fue diferente porque no la jugué. Desde el minuto 30 me puse a calentar y a los 66′ el míster me dijo que iba a entrar por el español Cani. Yo contento esperaba en la línea para ingresar cuando veo que Cani le mete un codazo a Guti y se va expulsado. El míster me llamó y volví a calentar. La única vez que entré al campo solo fue para celebrar el gol del argentino Luciano Galletti”, recordó en una entrevista con un medio local hace años.

Dulanto y la camiseta de Benzema que atesora en su casa

El 28 de agosto de 2021, en el mismísimo Santiago Bernabéu, el humilde Sheriff de Tiraspol hizo historia en la Champions League al derrotar 2-1 al todopoderoso Real Madrid. En ese partido que quedará grabado en las páginas doradas del fútbol estuvo presente Gustavo Dulanto. De Mangomarca, San Juan de Lurigancho, a Chamartín, Madrid.

Con su metro 96, más parecido a un jugador de rugby, como decían en la trasmisión del Real Madrid vs. Sheriff, el peruano fue uno de los destacados en un equipo en el que todos fueron figuras. De acuerdo al seguimiento especial que le hizo Deporte Total, Dulanto tuvo 5 despejes de cabeza, 6 despejes con el pie, 4 anticipaciones y 1 cortina. Fue salvavidas en algunos pasajes cuando se quedó como último hombre y frenó en seco -todo lo que pudo- a Karim Benzema. El goleador de la Champions solo pudo anotar el empate transitorio de penal.

“Antes de que patee el penal le dije: ‘no sé qué decirte para ponerte nervioso’ y se comenzó a reír. Son jugadores de clase mundial, quería ponerlo nervioso, pero, ¿qué se le puede decir a Benzema?”, contó en una breve entrevista con el medio español El Chiringuito.

Pero no solo quiso “amilanar” al crack mundial, aunque falló en el intento, sino también intercambió camisetas con él. Sí, la ‘9′ de Karim tiene un lugar especial en el hogar de Gustavo. “En todo el partido habíamos conversado, no de cómo estás sino que en una jugada lo terminé pisando y le pedí disculpas. Él me las aceptó, fue una jugada fuerte y logré anticiparlo. Hasta que en una jugada él me pisa y me quedó mirando, no sé con qué cara me habrá visto y me pidió disculpas. Pero le dije no pasa nada, pero me tienes que cambiar la camiseta y me dijo: te lo mando al vestuario”, contó.

El galo cumplió su palabra y le envió su remera que debe valer oro. Y Gustavo hizo lo propio: le envió la suya, esa con la que le dio batalla durante 90 minutos y más.