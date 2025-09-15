Lejos de su país, Renato Espinosa tiene la misión de dejar la bandera peruana por todo lo alto. El delantero nacional disputó su primer partido oficial en la Liga I de Rumania y lo hizo de la mejor manera: anotó un golazo para la victoria por 2-0 del Unirea Slobozia 04 contra el Asociația Fotbal Club Hermannstadt.

El duelo fue válido por la novena jornada de la liga rumana que tiene como líder al Craiova con 23 puntos, mientras que el cuadro del peruano se ubica en la sexta posición con 14 unidades.

🚨 Debut goleador | GOOOOL de Renato Espinosa 🇵🇪⚽️ para poner el 2-0 a favor del Unirea Slobozia 🇷🇴 ante el Hermannstadt.



El peruano robó el balón al defensa rival, controló rápido hacia el arco y anotó.



Espinosa inició el encuentro en el banco de suplentes, pero cerca de la hora de juego su técnico Ion Vlădoiu decidió mandarlo al campo de juego en lugar de Cristian Barbut. En ese momento, el Unirea ya estaba arriba en el marcador gracias al gol de Christ Afalna a los 41 minutos del primer tiempo.

Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado al empate, apareció Espinosa a los 88’ para definir con categoría al lado opuesto del arquero Catalin Cabuz, sellando así el triunfo de su equipo.

Con el número 29 en la espalda, Renato no pudo contener la emoción de su debut. “Hermoso debut, muy feliz de pertenecer a este equipo. A seguir, vamos Unirea”, escribió en su cuenta de Instagram.

Eso sí, lo hecho por el exdelantero de Alianza Atlético no pasó desapercibido por la prensa local, ya que lo calificaron como un futbolista “formidable”, pese a los pocos minutos mostrados en el terreno de juego.

