La inteligencia artificial ya influye en el mercado de fichajes y Renato Espinosa es una prueba de ello. El delantero peruano contó que un sistema desarrollado por un scout en Rumania fue determinante para que terminara siendo considerado como el atacante ideal para un club que buscaba mantenerse competitivo en la máxima categoría.

Tras una destacada campaña en el fútbol rumano, el atacante continuará su carrera en Europa luego de fichar por el FC Corvinul Hunedoara, equipo recién ascendido que apostó por su capacidad goleadora.

Un algoritmo lo eligió: Renato Espinosa contó cómo una IA detectó su efectividad goleadora. Foto: Instagram

Espinosa explicó que el análisis realizado por inteligencia artificial no estuvo basado únicamente en goles anotados, sino en cómo su rendimiento encajaba con las necesidades específicas del equipo.

“Un scout en Rumania creó una IA para encontrar al jugador ideal para ciertos equipos. Él me identificó como el delantero que le podría servir a un club rumano que busca mantenerse en Primera División”, explicó.

El delantero agregó que existían factores adicionales que fortalecían su perfil para el mercado europeo: “Un delantero peruano, con pasaporte español puede servir para este equipo que esperaba quedarse en Primera División en Rumania”.

La efectividad goleadora fue la clave del análisis

Uno de los puntos que más llamó la atención del sistema fue su capacidad para superar constantemente sus métricas ofensivas esperadas, especialmente en equipos que generan pocas ocasiones. “Lo que más le llamó la atención fue mi estadística de goles esperados (xG), porque este equipo no generaba muchas ocasiones. En Sullana era 5.0 y terminé con 8 goles. Este año fue 4.0 y acabé anotando 9 goles”, agregó.

Para Espinosa, ese patrón fue determinante en la evaluación: “Lo que dice la estadística es que año tras año vengo superando mis goles esperados por temporada y este equipo no creaba muchas situaciones de gol, entonces necesitaban a un jugador que supere las expectativas. Necesitaban un alto nivel de efectividad. Esta fue la característica que resaltó y llamaron a mi representante”.

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Nueva oportunidad en Rumania tras el descenso

El atacante de 27 años llega al FC Corvinul Hunedoara después de una temporada positiva a nivel individual con AFC Unirea Slobozia, donde anotó nueve goles en 22 partidos, aunque no pudo evitar el descenso de su equipo.

Ahora tendrá contrato por dos temporadas con el recién ascendido conjunto rumano, que busca consolidarse en la máxima categoría y convertir al peruano en una de sus principales armas ofensivas.

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