Resumen

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Renato Espinosa sorprendió al revelar que una IA influyó en su llegada al fútbol rumano. Foto: Instagram
Renato Espinosa sorprendió al revelar que una IA influyó en su llegada al fútbol rumano. Foto: Instagram
Por Redacción EC

La inteligencia artificial ya influye en el mercado de fichajes y Renato Espinosa es una prueba de ello. El delantero peruano contó que un sistema desarrollado por un scout en Rumania fue determinante para que terminara siendo considerado como el atacante ideal para un club que buscaba mantenerse competitivo en la máxima categoría.

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