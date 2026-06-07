Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Renato Tapia aparece en la mira de River Plate: ¿qué se sabe de su posible fichaje? (Foto: AFP)
Renato Tapia aparece en la mira de River Plate: ¿qué se sabe de su posible fichaje? (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Renato Tapia apareció en el radar de uno de los gigantes del continente. Desde Argentina aseguran que River Plate tiene al volante peruano como una de sus principales opciones para reforzar el mediocampo del cuadro ‘Millonario’.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.