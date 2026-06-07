Renato Tapia apareció en el radar de uno de los gigantes del continente. Desde Argentina aseguran que River Plate tiene al volante peruano como una de sus principales opciones para reforzar el mediocampo del cuadro ‘Millonario’.

La información fue revelada por el periodista Matías Cabezas, quien detalló que el interés de River ya se trasladó a conversaciones iniciales. El principal problema para concretar la operación es que Tapia mantiene contrato con Al Wasl hasta junio de 2027.

Pese a ello, la dirigencia considera que el mediocampista peruano puede convertirse en una pieza clave para afrontar la etapa decisiva de la Copa Libertadores y pelear nuevamente por el título local.

#River | ⚠️🇵🇪 Renato Tapia aparece como una ALTERNATIVA en CARPETA para este mercado de pases.



➡️ El volante central de 30 años juega actualmente en Al Wasl y tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027.



➡️ Coudet lo dirigió en Celta de Vigo. pic.twitter.com/KtfUzscZWu — Matías Cabezas (@MatiasjCabezas) June 6, 2026

El equipo de Núñez viene de cerrar una temporada intensa en la que terminó como subcampeón del torneo argentino. Tras perder la final ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, el comando técnico considera urgente reforzar la zona medular con futbolistas de experiencia y equilibrio táctico.

En ese contexto, el nombre de Tapia encaja perfectamente en el perfil que busca el entrenador Eduardo Coudet, quien ya lo dirigió en Celta de Vigo. Su despliegue físico, capacidad para recuperar balones y experiencia en LaLiga lo convierten en una alternativa atractiva.

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